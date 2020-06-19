Лукашенко: На сохранение страны я пойду, чего бы мне это ни стоило

Источник материала: ОНТ

Во Дворце Независимости сегодня обсуждали меры поддержки реального сектора экономики со стороны банков. Впрочем, говорили не только о ценности финансов и их рационального использования. В Беларуси важно сохранить, пожалуй, самую важную ценность – независимость и суверенитет. Не позволить разрушить страну. Именно с этого посыла Александр Лукашенко и начал совещание.

Встреча во Дворце Независимости была плановой, но время и обстоятельства внесли свои коррективы. Состав участников стал шире, а повестка разговора – куда острее. Беларусь сегодня – на пике политических событий. Определённые силы упорно пытаются раскачать и дестабилизировать ситуацию в стране. Технологии известны, как и люди, что стоят за этими процессами.

Что до основной темы совещания, то экономика выходит на первый план. В приоритете по-прежнему – помощь людям и предприятиям. Тем, кто попал в сложную ситуацию и действительно нуждается в поддержке, она обязательно будет оказана. Заплаты и сохранение трудовых коллективов – вопрос №1.

Банковская сфера в последние недели, по понятным причинам, остаётся в абсолютном топе новостей в Беларуси и о Беларуси. И некоторые темы сегодняшнего совещания были очевидными. Из неожиданностей – список участников. До максимального расширил своим личным решением Президент. Александр Лукашенко встречу начал с обращения к приглашённым: многочасовых разговоров сегодня не будет, ведь и так всё всем понятно.

Президент говорит о громком уголовном деле, возбужденном в отношении бывших и нынешних топ-менеджеров Белгазпромбанка, которым сейчас активно занимается Комитет госконтроля и за которым активно следит не только банковская сфера, но и в целом вся страна. Так уж вышло, что один из задержанных фигурантов – претендент в кандидаты в президенты. И здесь у некоторых появился соблазн провести параллели. Александр Лукашенко уверяет: параллели есть, но причины и следствия совершенно другие.

Президент добавляет: эффект от этих технологий усиливают некоторые СМИ, в первую очередь западные или связанные с Западом. Что делать государству, цель которого – сохранить стабильность? Первое поручение дня получает Глава президентской Администрации Игорь Сергеенко. А затем Александр Лукашенко ответил уже тем, кто перед каким-то выбором пытается поставить Президента суверенной Беларуси.

Александр Лукашенко также попросил родителей детей обратить внимание на то, что происходит: дети не помнят Беларусь в 90-х и не могут сравнить её с достижениями нынешней страны. А потому легко поддаются на любые провокации. Президент при этом единственное, о чём просит – разобраться в ситуации и понять, где действительно белое, а где – чёрное.

При этом Президент жёстко задал вектор разговора об экономике. Мол, Нацбанк, других банкиров и россыпь чиновников сегодня собрали не для того, чтобы выслушать доклады о героической борьбе с последствиями пандемии. Ведь к этому вроде как героизму есть вопросы. И у Александра Лукашенко, и у простых белорусов. Тем более что нет никаких гарантий, что после открытия границ в мире не случится вторая волна COVID-19. Сейчас же помощи у государства и банков просят многие. Но не все в этом вопросе – на идентичных позициях.

При этом Президент банкиров понимает и не призывает помогать тем компаниям, которые сами ничего не делают и лишь паникуют. Более того, даже тем предприятиям, которые работают на склад вместо того, чтобы разумно перестроить производство, Александр Лукашенко тоже помогать не просит. Но есть частные случаи, когда банкиры могли бы тоже проявить разумную смекалку. Если вдруг боязно и нужен совет Главы государства – не вопрос, звоните.

Глава государства переходит к конкретным примерам – некоторые предприятия уже жаловались, что банки снижают лимиты перекредитования и ухудшают ставки по новым займам. Хотя дать компаниям временную передышку из-за закрытости мира в пандемию – решение ведь справедливое. Но, видимо, невыгодное для банков…

При этом, в первую очередь, напоминает Президент, средства должны идти на поддержку занятости и заработных плат. Следующий приоритет – «живые» контракты, которые быстро принесут выручку. И говоря об основном торговом партнёре страны – России, Александр Лукашенко добавляет: он в курсе, что их банки в непростой ситуации закрывают со своей стороны внешние лимиты.

При этом, решая оперативные вопросы, не нужно забывать и о стратегических. Например, как будет кредитоваться экономика страны дальше? Да, накоплены неплохие золотовалютные резервы. Как говорится, «на чёрный день». Но как поведёт себя мировая экономика, от которой мы зависим? Не лучше ли золотой запас пока поберечь, параллельно смягчая финансовую политику и наращивать ресурсы? Что же касается более понятных простым белорусам задач, то поручение получает уже руководитель Нацбанка.

Затронул Президент и ещё одну острую в некоторых СМИ тему – о том, что Беларусь чуть ли не разваливает дочерние компании российских банков и переводит счета госпредприятий в госбанки. Александр Лукашенко удивился: в чём претензия? Предлагайте более комфортные условия.

Обсудил Александр Лукашенко с банкирами и правительством и предложение о кредите от МВФ. Там речь идёт о почти миллиарде евро, и сотрудничество со Всемирным банком по плюс-минус тому же вектору. Но что касается работы банков, всё должно сводиться к очень простому требованию: должны быть довольны потребители. И за всем этим процессом обязан следить регулятор, и без разницы – государственный банк или частный. «Если надо – ограничивайте выручку», – говорит Александр Лукашенко, если это возмещается высокими кредитами для людей. По-простому принимайте решения.

Отвечать первым вызвался новый Глава правительства Роман Головченко. Совет Министров выслушал все пожелания к банковскому сектору от предприятий, испытывающих сложности. Приоритет, само собой, экспортно-ориентированный. Решения принимаются и точечные, и на долгосрочную перспективу. Что же касается позиции банков, то их мнения обсуждались несколько часов, а консолидированный итог подвёл глава Нацбанка.

И журналистов, конечно, интересовал вопрос: как к требованию Президента «урезать аппетиты ради помощи экономике и людям» отнеслись сами банки? Павел Каллаур заверил: «Всё нормально».

То есть деньги от банков предприятиям, которые действительно испытывают трудности, будут. Это, пожалуй, главный итог совещания.

Фото: БЕЛТА

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