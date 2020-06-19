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Александр Лукашенко: «Дошли до того, что на полдня или на день изменили курс, чтобы работники банка смогли поменять деньги на доллары»

19.06.2020 22:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 19 июня во Дворце Независимости прошло совещание о мерах поддержки реального сектора экономики со стороны банковского сектора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К банковской системе есть нарекания со стороны потребителей, и немало. Все больше случаев с кибермошенничеством, списанием денег с карт – обратная сторона современных технологий. Но есть преступления, мягко сказать, еще круче.

Александр Лукашенко: «Дошли до того, что на полдня или на день изменили курс, чтобы работники банка смогли поменять деньги на доллары»


Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В этом Газпромбанке дошли до того, что на полдня или на день (мы сейчас проверяем эту информацию) изменили курс, чтобы работники банка смогли поменять деньги на доллары по меньшему курсу, и к вечеру подняли обратно его на соответствующий уровень. Не дай бог это подтвердится! А оно подтвердится. Коль Президенту доложили, значит это было. Почему Нацбанк этого не видел?

Александр Лукашенко: «Дошли до того, что на полдня или на день изменили курс, чтобы работники банка смогли поменять деньги на доллары»

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Новости Беларуси. 19 июня во Дворце Независимости прошло совещание о мерах поддержки реального сектора экономики со стороны банковского сектора, сообщили в...
 
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