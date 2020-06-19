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Люди выстроились вдоль проспекта Машерова в Бресте, но ОМОН стал всех прогонять

19.06.2020 22:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Новость, выпущенная несколькими часами ранее уже устаревает, ситуация меняется быстро. Сегодня, 19 июня 2020 года в Бресте, как и в других областных и районных городах проходит акция солидарности с задержанными.

Люди выстроились вдоль проспекта Машерова в Бресте, но ОМОН стал всех прогонять

В данный момент людей оттесняет ОМОН, но сделать это не так просто - потому что многие дворами возвращаются.

Люди выстроились вдоль проспекта Машерова в Бресте, но ОМОН стал всех прогонять

Люди выстроились вдоль проспекта Машерова в Бресте, но ОМОН стал всех прогонять

Скорее всего, есть задержанные (да, уже точно известно, что есть).

Люди выстроились вдоль проспекта Машерова в Бресте, но ОМОН стал всех прогонять

фото - TUT.BY (с девочкой)

Судя по этому видео, были стычки:

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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  Новость, выпущенная несколькими часами ранее уже устаревает, ситуация меняется быстро. Сегодня, 19 июня 2020 года в Бресте, как и в других областных и районных...
 
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