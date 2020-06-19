Люди выстроились вдоль проспекта Машерова в Бресте, но ОМОН стал всех прогонять

Источник материала: Виртуальный Брест

Новость, выпущенная несколькими часами ранее уже устаревает, ситуация меняется быстро. Сегодня, 19 июня 2020 года в Бресте, как и в других областных и районных городах проходит акция солидарности с задержанными.





В данный момент людей оттесняет ОМОН, но сделать это не так просто - потому что многие дворами возвращаются.









Скорее всего, есть задержанные (да, уже точно известно, что есть).





фото - TUT.BY (с девочкой)

Судя по этому видео, были стычки: