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Люди выстроились вдоль проспекта Машерова в Бресте, но ОМОН стал всех прогонять
19.06.2020 22:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Новость, выпущенная
В данный момент людей оттесняет ОМОН, но сделать это не так просто - потому что многие дворами возвращаются.
Скорее всего, есть задержанные (да, уже точно известно, что есть).
фото - TUT.BY (с девочкой)
Судя по этому видео, были стычки:
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Новость, выпущенная несколькими часами ранее уже устаревает, ситуация меняется быстро. Сегодня, 19 июня 2020 года в Бресте, как и в других областных и районных...
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