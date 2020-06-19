Список задержанных во время мирных акций 19 июня









"Весна" составляет список задержанных. Люди выстраивались в "живые цепи" вдоль улиц и проспектов в знак солидарности с задержанными активистами. Во время акций в разных городах страны произошли задержания.составляет список задержанных.













Список задержанных в Беларуси на мирных акциях 19 июня (будет обновляться):

Минск

Александра Дынько (журналистка) - освобождена

Ирина Ареховская (журналистка) - освобождена

Юрий Палейко (член ИГ Ковальковой)

Андрей Рябчик (журналист) - освобожден

Владимир Костин (журналист) - освобожден

Вадим Замировский (журналист) - освобожден

Андрей Караулов (член ИГ Бабарико)

Анастасия Занько (журналистка) - освобождена

Юрий Панасюк

Дмитрий Панасюк

Никита Анискович (задержан вместе с велосипедом)

Сергей Литвин

Александр Полуянчик

Мария Войтович (журналистка)

Артем Майоров (журналист)

Леонид Пчелкин

Марк Крылов

Денис Шуринов

Леонид Богинский

Владислав П.

Евгений Малашкевич

Дмитрий Понтик

Алексей Артишевский

Екатерина Цепик

Станислав Якубовский

Дмитрий Гошко (разбили лицо, завезли в РУВД Ленинского района)

Александр Руткевич

Дмитрий Мисюк (при задержании сильно ударили в живот)

Виктор Хващевский (завезли во Фрунзенский РУВД)

Алексей Митрофанов

Владислав Климович

Иван Ребенков

Даниил Митькин

Артем Колацкий (избит при задержании)

Илья Шидловский (избит при задержании)

Юлия Чурко

Дмитрий Симонов

Антоний Бадей

Дмитрие Буевич

Вероника Кирющенко (гражданка Чехии)

Николай Сенькевич

+еще более 20 человек (как минимум)





Бобруйск:

Сергей Латинский (журналист)

Олеся Латинская (журналистка)

Илья Власов

Владимир Михалап

Георгий Даниленко

+ еще несколько человек доставлено в местный РОВД.





Гомель





Елена Давыдова - освобождена

Хоменков Иван

+ еще как минимум 7 человек, у одного из них был приступ эпилепсии





Витебск





Елена Янушковская

Юлия Янушковская - освобождена (со авлен протокол)

Юлия Власенко





Могилев





Алесь Соболевский - освобожден

Анжелика Василевская - освобождена

Александр Спиридонов - отвезли в ИВС

Еще несколько человек задержано поздно вечером.





Молодечно





Николай Олейник - находится в местном РОВД





Новополоцк:





Вадим Коваленко

Дмитрий Зубок

Екатерина Денисова

Было задержаны еще несколько человек.





Гродно





Сообщается про задержание в Гродно. Подробности устанавливаются.