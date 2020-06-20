«Свободу! Выпускай!»: по всей Беларуси люди вышли на акции солидарности, не боясь массовых арестов

Источник материала: KYKY

Такой политической активности Беларусь не видела уже давно. Если 18 июня стихийная акция в поддержку задержанных во время президентской кампании политиков и активистов, включая Виктора и Эдуарда Бабарико, прошла только в Минске, то 19 июня – во множестве городов страны. В Минске, Речице, Молодечно, Борисове, Витебске, Гомеле, Лиде, Барановичах, Могилеве, Бресте, Мозыре, Пружанах, Гродно, Бобруйске и так далее, и так далее.

Сотни людей выстраиваются в живые цепи солидарности, тем самым демонстрируя протест против репрессий. Они аплодируют и выкрикивают «Свободу!» и «Выпускай!», а проезжающие мимо автомобили сигналят. Митингующие сталкиваются с массовыми – порой довольно брутальными – задержаниями: ОМОНовцы скручивают людей и заталкивают их в бусы. В какое-то момент арестованными оказались в том числе многие журналисты, которые вели стримы с места событий. Некоторых людей удается отбивать. Публикуем кадры этого захватывающего зрелища, которое, по ощущениям, запомнится ой как надолго: