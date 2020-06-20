Сметана помогает от солнечных ожогов - миф или правда? Врач отвечает на простой вопрос

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Получить солнечный ожог можно не только на морском курорте — но и под белорусским солнцем. Что делать, если кожа покраснела? Как врачи относятся к народным рецептам вроде намазывания на себя сметаны? На « Простой вопрос » отвечает дерматолог Анна Лукашевич.



Анна Лукашевичврач-дерматолог первой категории медицинского центра «Элар»

Что такое солнечный ожог и как его избежать?

— Солнечный ожог — это проявление воспаления. Основные его признаки — отек, жжение, боль. Кожа становится более чувствительной, иногда могут образовываться пузыри, которые нередко сопровождаются зудом. Также ожог может сопровождаться повышением температуры, слабостью, головной болью, ознобом. Как правило, ожог проявляется через несколько часов, а степень его выраженности зависит от дозы полученного ультрафиолета и, конечно, от типа кожи человека. Порой страдает не все тело, а какие-то уязвимые открытые части: уши, нос, кисти рук.

Чтобы не доводить себя до ожогов летом, надо обязательно пользоваться кремами с SPF защитой, причем на упаковке должны быть прописаны факторы защиты от лучей спектра А и B (ультрафиолет А есть круглый год, он провоцируют фотостарение, гиперчувствительность кожи; ультрафиолет B связан непосредственно с загаром и летними ожогами). Выбирать в жаркую пору лучше крем с SPF 30 или SPF 50, особенно людям со склонностью обгорать на солнце. Постоянное травмирование кожи повышает риск развития злокачественных новообразований, фотодерматозов. Избежать ожогов поможет режим — не надо бывать на солнце с 10.00 до 16.00. Используйте дополнительные средства защиты (кепки, шляпы, солнцезащитные очки). Подавлять развитие солнечных ожогов помогут антиоксиданты — это витамин А, Е и С. И пейте достаточно воды.



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Что делать при ожоге?

Наиболее доступная помощь в домашних условиях — это охлаждение мест ожога в течение 10−15 минут (можно принять прохладный душ), холодные компрессы на обожженную кожу (можно с водным раствором хлоргексидина, мирамистином или прохладной, но не ледяной водой).

Если появились пузыри — их нельзя вскрывать: необходимо наложить стерильную марлевую повязку. В следующие дни нужно использовать регенерирующие средства (например, с пантенолом) в виде пенки или аэрозоля. Только потом можно переходить на более плотные кремы, препараты в виде гелей.

Если кожа покраснела, но не болит и не жжет, то ее необязательно чем-то мазать. Главное — продолжать пользоваться кремом с SPF защитой, пить больше воды.

Можно лечиться от ожогов сметаной или тертым картофелем?

Народные методы — это не доказательная медицина, и иногда они могут нанести вред коже. Например, сметана и другие кисломолочные продукты создают на поверхности кожи пленку, в результате которой идет ее перегрев, может нарастать отек. Помимо этого, в жару на коже создается благоприятная среда для размножения микроорганизмов. Спиртосодержащие настои могут вызвать аллергические реакции, раздражение и испарение влаги — из-за них кожа сушится. Важный критерий для заживления — кожа должна дышать, а та же квашеная капуста или тертый картофель ее закупоривают.

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