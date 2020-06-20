Когда использование рабочего интернета в личных целях может быть коррупцией? Ответ прокуратуры

Источник материала: Tut.by

Несколько дней назад в Сети обсуждали заметку на сайте администрации Советского района Минска, где говорилось, что «работники, являющиеся должностными лицами, а также лица, приравненные к государственным должностным лицам, при исполнении своих служебных обязанностей, в целях получения выгоды безвозмездно использующие в личных целях интернет, который полностью оплачивается нанимателем, совершают коррупционное правонарушение». Мы уже узнали у юриста , можно ли читать новости на работе, а сейчас получили ответ прокуратуры Минска — можно ли использовать рабочий интернет в личных целях, и считается ли это коррупцией.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Мы спросили у прокуратуры Минска — когда использование рабочего интернета в личных целях может считаться коррупцией, и есть ли какие-либо четкие показатели, допустим, определенная сумма выгоды, полученная при помощи оплачиваемого работодателем интернета?

Нам пришел ответ за подписью первого заместителя прокурора города Минска, старшего советника юстиции Александра Карповича. Приводим текст с некоторыми сокращениями.

— В соответствии с требованиями трудового законодательства работники обязаны добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, иным актам, регулирующим сферу трудовых правоотношений.

Согласно ст. 132 Трудового кодекса Республики Беларусь работники обязаны полностью использовать установленную законодательством продолжительность рабочего времени для выполнения своих обязанностей, а наниматель должен создавать условия для полного и производительного его использования.

Исходя из указанных требования законодательства, работник может использовать служебную глобальную компьютерную сеть Интернет только с согласия нанимателя и лишь в связи с использованием служебных обязанностей. Как правило, данные полномочия работнику предоставляются посредством издания нанимателем соответствующего локального акта (приказ, распоряжение и т.п.).

Таким образом, работник, использующий служебный интернет в течение рабочего времени в личных целях без согласия нанимателя в нарушение установленного порядка, допускает дисциплинарный проступок.

За противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей предусмотрена дисциплинарная ответственность.

Кроме этого, при определенных обстоятельствах, когда работник является государственным должностным лицом и использует служебный интернет для извлечения имущественных выгод личного характера (например, для ведения личного бизнеса, реализации частных проектов), его действия могут носить признаки коррупционного правонарушения.

В соответствии с абз.10 ч.1 ст. 37 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» коррупционным правонарушением признается не предусмотренное актами законодательства Республики Беларусь использование государственным должностным лицом в личных и иных внеслужебных интересах предоставленного ему для осуществления государственных функций имущества, находящего в государственной собственности.

Субъектами данного коррупционного правонарушения являются только государственные должностные лица.

Можно ли «серфить» в интернете в свой перерыв?

Напомним, ранее Вероника Шилак, юрист юридической компании «ЮКОН», пояснила , что использовать в личных целях имущество нанимателя работник не может — даже в обед или перерыв.

— Но вопрос можно поставить иначе. Может ли работник в свободное время от работы, то есть в обед и/или дополнительный перерыв, и при использовании своих технических средств читать новостные сайты, в том числе TUT.BY, и «серфить» в интернете? Да, определенно может. Его свободное время предоставляется для отдыха и питания, и он может самостоятельно им распоряжаться.

Однако, как добавляет Вероника, специфика работы может предполагать, что человеку по долгу службы следует читать новости либо проводить анализ интернет-ресурсов. В таком случае работник может спокойно совершать такие действия при помощи техсредств нанимателя. Но это желательно прописывать в должностных обязанностях работника: трудовом договоре, должностной инструкции.