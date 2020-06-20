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БелАЗ расширяет рынки сбыта

20.06.2020 08:12 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

БелАЗ расширяет рынки сбыта

Экономические показатели многих белорусских предприятий растут, несмотря на кризис, вызванный пандемией. В их числе БелАЗ. С начала года продукция поставлена уже в два десятка стран.

13 из них – дальнее зарубежье. В географии отгрузки карьерной техники по объемам выделяются Индия, Монголия, Алжир и Польша. Белорусские самосвалы зарекомендовали себя как практичные, экономичные и эффективные. Не последнюю роль играет качественное и доступное сервисное обслуживание. По сравнению с прошлым годом продажи выросли более чем на треть. Таким образом, БелАЗ реализует стратегическую задачу по масштабному расширению рынков сбыта, поставленную Главой государства.

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Экономические показатели многих белорусских предприятий растут, несмотря на кризис, вызванный пандемией. В их числе БелАЗ. С начала года продукция поставлена уже...
 
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