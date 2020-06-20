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Бабарико предложил провести референдум. Это реально?

20.06.2020 08:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 19 июня штаб Виктора Бабарико, задержанного накануне претендента на поста президента Беларуси, опубликовал записанное им ранее обращение. В нем Бабарико предложил провести референдум, чтобы вернуться к Конституции 1994 года. TUT.BY напоминает, кто и при каких условиях может инициировать референдум и как он вообще проходит.

Я далек от политики. Конституция 1994 года — напомните, о чем это?

Основной закон независимой Беларуси был принят 15 марта 1994 года. В соответствии с ним, Беларусь должна была стать не президентской, а парламентско-президентской республикой. Большая часть власти должна была быть у парламента — Верховного Совета. Он имел право: принимать и изменять Конституцию, назначать выборы и референдумы, высших должностных лиц. Президент же объявлялся главой государства и возглавлял исполнительную власть. Он обладал достаточно широкими полномочиями и имел право издавать указы и распоряжения. Правительство формировалось парламентом при участии президента. Здесь можно посмотреть первоначальную редакцию Конституции.

В результате референдумов в Конституцию были внесены существенные изменения: произошло перераспределение полномочий в пользу президента. Теперь он получил право распускать парламент, назначать выборы и референдумы, а также высших должностных лиц.

Согласно первой редакции Конституции, один и тот же человек не мог занимать пост президента более двух сроков.

Какие вопросы могут выноситься на референдум?

Конституцией Республики Беларусь предусмотрено, что для решения важнейших вопросов государственной и общественной жизни могут проводиться республиканские и местные референдумы.

Вопросы об изменении Конституции выносятся на республиканские референдумы. И это в истории Беларуси случалось трижды: в 1995-м, 1996-м и 2004-м годах.

В соответствии с Избирательным кодексом, на республиканский референдум не могут выноситься вопросы:

  • которые могут вызвать нарушение территориальной целостности Республики Беларусь;
  • связанные с избранием и освобождением Президента Республики Беларусь, назначением (избранием, освобождением) должностных лиц, назначение (избрание, освобождение) которых относится к компетенции президента и парламента;
  • о принятии и изменении бюджета, установлении, изменении и отмене налогов, сборов (пошлин);
  • об амнистии, о помиловании.

Кто может инициировать референдум?

Во-первых, президент — по собственной инициативе. Во-вторых, парламент — в таком случае предложение принимается на раздельных заседаниях Палаты представителей и Совета Республики большинством голосов.

В-третьих, референдум может быть проведен по предложению не менее 450 тысяч граждан, обладающих избирательным правом, в том числе не менее 30 тысяч граждан от каждой из областей и города Минска.

А как собрать эти 450 тысяч?

Для того чтобы собрать подписи 450 тысяч граждан, выступающих за проведение референдума, должна быть создана инициативная группа в количестве не менее 100 человек. Все они должны иметь право участвовать в референдуме и примерно в равной степени представлять граждан от каждой области и города Минска.

Инициативная группа обращается в ЦИК с заявлением о регистрации самой группы и вопроса, выносимого на референдум, который должен быть сформулирован четко и ясно, чтобы на него можно было дать однозначный ответ.

После этого ЦИК направляет документы на заключение в Министерство юстиции и Генеральную прокуратуру, которые проверяют соответствие вопроса требованиям законодательства. Если там сочтут, что требования законодательства нарушаются, то в регистрации самого вопроса и инициативной группы будет отказано. Решение об отказе можно обжаловать.

В случае регистрации ЦИК выдает инициативной группе свидетельство о регистрации и образец листа (подписной лист) для сбора подписей, а членам инициативной группы — соответствующие удостоверения. Так же, как это происходит на выборах президента, например.

На сбор подписей отводится два месяца с момента регистрации инициативной группы.

Кто назначает референдум?

После того как подписи собраны, предложение о проведении референдума вносится на рассмотрение президента. Это, как вы уже поняли, происходит именно «благодаря» референдуму (1996 года).

Дата его проведения устанавливается не позднее трех месяцев со дня издания указа президента о назначении референдума.

Вопрос, может ли президент отказать в назначении референдума, если вынесенный на него вопрос ему не нравится, в Избирательном кодексе не рассматривается.

Как проводятся референдумы?

Референдумы проводятся путем всеобщего, свободного, равного и тайного голосования, в них участвуют граждане, обладающие избирательным правом.

Решение о принятии, изменении и дополнении Конституции считается принятым, если за него проголосовало большинство граждан, внесенных в списки для голосования.

Решение, принятое референдумом, подписывается президентом и должно быть немедленно опубликовано.

Оно вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования, если не установлен иной срок. Датой принятия решения референдумом считается день референдума.

Есть нюансы. И их много. Вот один из главных: юридическая сила решения, принятого референдумом, определяется указом президента о назначении референдума.

Решения, принятые референдумом, могут быть отменены или изменены только путем референдума, если иное не будет определено референдумом. (И это как раз то, что предлагает сделать Виктор Бабарико.)

А кто-то уже пытался?

Да. Но безуспешно. Об этом несколько лет назад рассказывала газета «Салідарнасць». Кандидат в президенты на выборах 2010 года Дмитрий Усс в 2012 году хотел зарегистрировать инициативную группу по подготовке референдума, на который планировалось вынести вопросы, связанные с изменением избирательного законодательства. ЦИК отказал, назвав поданные политиком документы «моделью безграмотности» и «элементарным разгильдяйством».

В том же году жители Смолевичского района года, выступавшие против строительства китайского индустриального парка, подали заявление в местный райисполком с требованием зарегистрировать инициативную группу по проведению местного референдума. Жители района должны были ответить на вопрос: «Согласны ли вы с размещением на территории Смолевичского района Китайско-белорусского индустриального парка?». Однако в ответе, который пришел из управления юстиции, говорилось, что поднятый вопрос на местном референдуме относится к компетенции не местных, а республиканских властей, поскольку указ о строительстве парка подписал президент. Инициировать же по этому вопросу республиканский референдум невозможно, поскольку указы президента на референдуме обсуждаться не могут.

В 2010 году с инициативой о проведении республиканского референдума выступала Партия БНФ. На народное обсуждение планировалось вынести вопрос: «Поддерживаете ли вы сохранение размера таможенных пошлин на уровне 2009 года?». Этот вопрос был отправлен на экспертизу в Минюст и Генпрокуратуру. Оба госоргана дали отрицательный ответ.

 
Теги: Минск
 
 
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