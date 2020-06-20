Какие болезни могут застать врасплох? Врачи рассказывают, чего опасаться летом кроме коронавируса

Источник материала: Tut.by

Летом людей болеет не меньше, чем зимой. Причем «летние» диагнозы часто возникают из-за непредусмотрительности. Медики рассказали HEALTH.TUT.BY о том, какие заболевания могут застать человека врасплох и обостриться в жару.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Проблемы с сердцем из-за жары и цистит из-за переохлаждения

В жаркую погоду повышается риск сердечно-сосудистых осложнений. Сосуды расширяются, и сердцу приходится работать интенсивнее, чтобы прокачать кровь в обычном режиме, рассказывает врач общей практики городской поликлиники № 4 в Гродно Полина Кирко.

— Возрастающая нагрузка на миокард может приводить к учащению приступов стенокардии и гипертоническим кризам. Из-за потери жидкости с потом при недостаточном питьевом режиме сгущается кровь, что повышает риск тромбообразования. Поэтому «сердечникам» очень важно пить достаточно воды летом. Общая рекомендация ВОЗ — 30 мл на кг массы тела, но в условиях обильного потоотделения может быть и выше (здесь не имеются в виду декомпенсированные сердечные патологии с отеками — в таких случаях нужен индивидуальный подход).

Классической проблемой в летний период является обострение кишечных инфекций. Появляется много ягод, которые хочется попробовать прямо с грядки, из-за повышенной температуры воздуха быстро портятся продукты — особенно молочка, торты и пирожные с кремами.

— А в водоемах можно «подхватить» сальмонеллу или кишечную палочку, лишь хлебнув воды. Поэтому старайтесь, чтобы вода из открытых водоемов не попадала в рот, — советует врач.



Полина Кирковрач общей практики Обязательно мойте руки и сами продукты перед употреблением, не пробуйте немытые овощи или фрукты на рынках, с огорода. Не оставляйте скоропортящиеся блюда вне холодильника и на открытом воздухе — даже если вы на даче или на природе. В жаркий сезон откажитесь от уличных пирожных и тортов с кремами — все это поможет оградить себя от пищевых отравлений.

Дополнительная нагрузка ложится и на почки. Обострение мочекаменной болезни в жару — довольно частая проблема: люди употребляют больше жидкости и продуктов, обладающих мочегонным эффектом, что может спровоцировать почечную колику из-за отхождения камней.

— А еще часты циститы. Они могут появляться из-за купания в холодной воде в ветреную погоду или пребывания и мочеиспускания в загрязненном водоеме. Тут важно не переохлаждаться, а после выхода из воды переодеваться в сухое чистое белье.

Активное воздействие ультрафиолета может обострять аутоиммунные заболевания, например, ревматоидный артрит, системную красную волчанку и пр. Полина рекомендует людям с такими диагнозами следить за прогнозом погоды, избегать длительного нахождения под солнцем, использовать солнцезащитные кремы с фактором защиты SPF не менее 30.

Ожоги от сока борщевика и «зуд купальщика»

Значительная часть летних «проблем» связана с кожей. Врач-дерматовенеролог первой категории медцентра «Грандмедика» Татьяна Богдановская говорит, что в первую очередь это заболевания, которые провоцирует солнечное излучение.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Все знают о солнечных ожогах. Но есть и другие заболевания (фотодерматозы), которые возникают из-за повышенной чувствительности кожи к солнечным лучам. Они могут проявиться, например, из-за патологии печени, эндокринных проблем, обменных нарушений, приема различных медикаментов или контакта с растениями. Так, сок борщевика при попадании на кожу под воздействием солнца вызывает тяжелые ожоги. Они возникают из-за содержащихся в этом растении особых фотосенсибилизирующих веществ. Но эти же вещества, хоть и в несколько меньшем количестве, есть в, казалось бы, безобидном лютике, тысячелистнике, зверобое, люпине, клевере, сельдерее, моркови, петрушке, пастернаке и др. Поэтому если вы работаете на даче, косите траву, гуляете в лесу — защищайте кожу перчатками и одеждой. При загаре не ложитесь на траву, а используйте полотенца или коврики.



Татьяна Богдановскаяврач-дерматовенеролог Не наносите перед выходом на солнце на открытые участки кожи парфюмерию и другие косметические средства, содержащие мускус, амбру, эфирные масла цитрусовых, облепиховое, сандала, розы. Применяя солнцезащитные средства, не забывайте и про область губ: они страдают от избыточного излучения даже больше, так как кожа губ очень тонкая и в ней практически нет защитного меланина.

Лето — это не только солнце, но и купания в водоемах, которые часто приводят к так называемому зуду купальщика (шистосоматидному дерматиту).

— Он развивается при поражении кожи церкариями — личинками плоских червей, паразитирующих на водоплавающих птицах. Проявляется воспалительными высыпаниями на коже и сильным зудом. Первые проявления могут быть стертыми, однако при повторном контакте с церкариями клиническая картина становится более выраженной, могут даже появиться общие симптомы: повышенная температура, головная боль, сухой кашель. Для профилактики «зуда купальщика» следует избегать купания в необорудованных мелководных водоемах со стоячей водой и густой водной растительностью. После выхода на берег рекомендуется принять душ или растереть кожу жестким полотенцем.

Не менее распространены летом укусы различных насекомых, которые могут провоцировать различные заболевания.

— Одно из них — лайм-боррелиоз, который развивается после присасывания к коже инфицированного иксодового клеща. Проблема в том, что этот укус безболезненен и часто не замечается человеком — лишь спустя несколько дней или даже месяц пациент вдруг обнаруживает у себя небольшое красное пятно. Если вдруг на коже появился очаг покраснения, который, возможно, никак не беспокоит, но при этом не только не проходит, но активно увеличивается в размерах, нужно обязательно обратиться к врачу (дерматологу или инфекционисту) для определения диагноза и своевременного лечения.

Сезон ангин и проблемы с ушами

На прием к ЛОР-врачу летом часто приходят с отитом — воспалением ушной раковины и наружного слухового прохода. Нередко он появляется после купания в загрязненных реках и озерах, говорит врач-оториноларинголог первой категории медцентра «МедАвеню» Александр Поливко.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Как определить отит? Может появиться припухлость вокруг ушной раковины, боль при открывании рта, боль может отдавать в челюсть или горло, может возникнуть заложенность. Возможны и какие-то выделения из уха — желтая, прозрачная или гнойная жидкость. С отитом нужно обратиться к врачу, потому как эта болезнь, как правило, прогрессирует, может перерасти в воспаление среднего уха. Из-за нее может сформироваться фурункул слухового прохода и все это чревато попаданием инфекции в кровоток головы, развитием менингита и прочих осложнений.



Александр Поливковрач-оториноларинголог Если человек находится где-то далеко от аптеки, медицинского учреждения — ему нужно оказать себе первую помощь. Во-первых, исключить попадание воды в больное ухо, не трогать его грязными руками. Не делать никаких согреваний (это касается грелок, горячего душа, бани, сауны). Следует принять жаропонижающий препарат в случае развития боли.

Еще одна летняя опасность — болезни горла. Пора ангин, говорит ЛОР-врач, начинается не зимой, а когда приходит первое тепло. Основные причины — холодные напитки, мороженое и кондиционеры, ведь для горла наиболее опасен резкий перепад температуры. Чтобы избежать быстрого переохлаждения и различных болезней горла (а это могут быть фарингит, тонзиллит), надо соблюдать простые меры предосторожности: ледяной напиток пить небольшими глотками, мороженому дать слегка подтаять. Важно не сидеть летом прямо под работающим кондиционером и не садиться в разогретый автомобиль, в котором только что на полную мощность заработал кондиционер.

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