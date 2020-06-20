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Лукашенко поздравил медиков с профессиональным праздником
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников здравоохранения с Днем медицинских работников, сообщили в пресс-службе Главы государства,
Президент также отметил, что в настоящее время мир проходит очередной стресс-тест: сражается с пандемией COVID-19.
Он также добавил, что эпидемия еще не завершилась, но он уверен, что Беларусь будет победителем в этой борьбе благодаря профессионализму медиков.
Фото: pexels
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников здравоохранения с Днем медицинских работников, сообщили в пресс-службе Главы...
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