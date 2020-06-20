Лукашенко поздравил медиков с профессиональным праздником

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников здравоохранения с Днем медицинских работников, сообщили в пресс-службе Главы государства, передает БЕЛТА.

Президент также отметил, что в настоящее время мир проходит очередной стресс-тест: сражается с пандемией COVID-19.

Он также добавил, что эпидемия еще не завершилась, но он уверен, что Беларусь будет победителем в этой борьбе благодаря профессионализму медиков.

Фото: pexels

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