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Представители власти ответят на вопросы граждан в исполкомах по всей стране

20.06.2020 08:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Представители власти ответят на вопросы граждан в исполкомах по всей стране

Ямы на дорогах, плохое состояние детских площадок и качество воды – с такими проблемами в разгар лета люди чаще всего обращаются к представителям власти. 

Они сегодня на связи – прямые телефонные линии пройдут в исполкомах по всей стране. Звонки принимают с 9 утра до полудня по телефонам на экране. При необходимости организуют выезд на место, если этого требует ситуация. Любые замечания и предложения берутся на контроль и решаются в течение месяца.


       

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Ямы на дорогах, плохое состояние детских площадок и качество воды – с такими проблемами в разгар лета люди чаще всего обращаются к представителям власти.  Они...
 
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