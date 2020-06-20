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Представители власти ответят на вопросы граждан в исполкомах по всей стране
Источник материала: ОНТ
Ямы на дорогах, плохое состояние детских площадок и качество воды – с такими проблемами в разгар лета люди чаще всего обращаются к представителям власти.
Они сегодня на связи – прямые телефонные линии пройдут в исполкомах по всей стране. Звонки принимают с 9 утра до полудня по телефонам на экране. При необходимости организуют выезд на место, если этого требует ситуация. Любые замечания и предложения берутся на контроль и решаются в течение месяца.
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Ямы на дорогах, плохое состояние детских площадок и качество воды – с такими проблемами в разгар лета люди чаще всего обращаются к представителям власти. Они...
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