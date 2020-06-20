Представители власти ответят на вопросы граждан в исполкомах по всей стране

Источник материала: ОНТ

Ямы на дорогах, плохое состояние детских площадок и качество воды – с такими проблемами в разгар лета люди чаще всего обращаются к представителям власти.

Они сегодня на связи – прямые телефонные линии пройдут в исполкомах по всей стране. Звонки принимают с 9 утра до полудня по телефонам на экране. При необходимости организуют выезд на место, если этого требует ситуация. Любые замечания и предложения берутся на контроль и решаются в течение месяца.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram