“Мы настолько к ней привыкли, что не замечаем ее необычность”. Вот почему “Городея” обязана продолжить жить
Роман Шевцов признается Городее в любви.
Футбол в Беларуси — преимущественно городская игра. Поэтому он практически везде одинаков. Если вы приедете в условный город Энск, вы обязательно там найдете стадион с одной большой трибуной (возможно, дополнительной маленькой) и беговыми дорожками, услышите кричалки болельщиков, в которых меняются лишь цвета и названия команд, и посмотрите на футболистов с тренерами, которые из года в год кочуют по высшей лиге.
Но есть одно исключение. “Городея” представляет самый маленький населенный пункт (всего 4 тысячи жителей) в высшей лиге, но при этом исправно собирает минимум 1000 болельщиков на трибуны — речь про допандемические времена, конечно.
Мы настолько привыкли к “Городее”, что не замечаем необычность этой команды. А ведь это один из самых уникальных клубов Беларуси. Как минимум потому, что это деревенская команда — и в слове “деревня” нет ничего обидного.
В Городее футбол является, как бы ужасно ни звучал этот затасканный штамп, праздником. Только в Городее мне доводилось встречать мирно сидящих у подъезда бабушек, которые обсуждали предстоящий матч: “А калi “Гарадзея” сягоння БАТЭ абыграе, на кого яна выходзiць?”
В этом наивном непонимании турнирной сетки чемпионата Беларуси есть что-то милое и душевное. Даже бабушки во дворах знают, что сегодня футбол, в поселок приезжает сильный соперник, но “наши обязательно победят”.
И, конечно, здесь обязательно будут выглядывать с балконов, внимательно следя за игрой.
Городея каждого встречает настороженно, но дружелюбно — если ты будешь вежлив, тебя примут как дорогого гостя. Ровно до стартового свистка. И обязательно покажут местные достопримечательности: вон там прудик, вот тут ресторан, а здесь гигантская очередь — да, там готовится тот самый шашлык.
Сейчас на стадионе вынужденно закрыты все точки питания, но шашлык готовят в ресторане в трех шагах от стадиона. Ведь традиции нарушать нельзя. Городейский шашлык — тоже явление для Беларуси. В Жодино продают невероятно вкусные и дешевые пирожки, в Смолевичах возле “Озерного” стоит палатка с шаурмой, а в Борисове вас накормят уникальным драникбургером — но давайте честно, вы знали об этом? Только “Городее” удалось сделать еду частью праздника. Шашлык — это вообще достояние всего чемпионата. Назовите три самых классных отличительных особенностей ЧБ — уверен, там будет городейский шашлык.
Я обожаю стадион “Городеи” за его уют и комфорт. Зритель сидит в нескольких метрах от кромки поля — ну разве это не прекрасно? Павлючека, который идет вбрасывать мяч из аута, болельщики обязательно подбадривают (а он улыбается и кивает в ответ), а любой соперник, пробегающий возле края поля, обречен на подколки.
В Городее уникальная культура боления. Она не идеальна, да и команде гостей регулярно достается с трибун. Но я не говорю, что эта культура лучше других — она просто не такая, как везде, а это уже заслуживает внимания. Сотня-другая болельщиков в зеленых кепках Городейского сахарного завода с характерным произношением зычно заводит:
— Гаааа-раа-дзее-яя!
Это может бесить, это может влюблять, но равнодушным такое не оставляет никого. За своих любимцев здесь растерзают кого угодно. Вот только попробуй сфолить на Лебедеве (жаль, что он ушел из клуба в этом году) или Усене — загрызут же!
У нас любят придумывать принципиальные противостояния для каждой команды, но “сахарное” дерби — дерби взаправду. “Городея” и “Слуцк” долго играли во второй лиге, после чего почти синхронно поднимались в первую и высшую лиги. Дело не только в футболе: соперник покусился на главный продукт поселка — сахар. Нужно победить и доказать, что именно городейский сахар лучше!
Сахарное соперничество приобретает веселые и беззлобные формы: например, в прошлом туре представители “Слуцка” привезли и вручили пресс-атташе “Городеи” Ольге Марченко слуцкий сахар.
Футбол в Беларуси — преимущественно городская игра. Поэтому он практически везде одинаков. Если вы приедете в условный город Энск, вы обязательно там найдете стадион с одной большой трибуной (возможно, дополнительной маленькой) и беговыми дорожками, услышите кричалки болельщиков, в которых меняются лишь цвета и названия команд, и посмотрите на футболистов с тренерами, которые из года в год кочуют по высшей лиге.
Но есть одно исключение. “Городея” представляет самый маленький населенный пункт (всего 4 тысячи жителей) в высшей лиге, но при этом исправно собирает минимум 1000 болельщиков на трибуны — речь про допандемические времена, конечно.
Мы настолько привыкли к “Городее”, что не замечаем необычность этой команды. А ведь это один из самых уникальных клубов Беларуси. Как минимум потому, что это деревенская команда — и в слове “деревня” нет ничего обидного.
В Городее футбол является, как бы ужасно ни звучал этот затасканный штамп, праздником. Только в Городее мне доводилось встречать мирно сидящих у подъезда бабушек, которые обсуждали предстоящий матч: “А калi “Гарадзея” сягоння БАТЭ абыграе, на кого яна выходзiць?”
В этом наивном непонимании турнирной сетки чемпионата Беларуси есть что-то милое и душевное. Даже бабушки во дворах знают, что сегодня футбол, в поселок приезжает сильный соперник, но “наши обязательно победят”.
И, конечно, здесь обязательно будут выглядывать с балконов, внимательно следя за игрой.
Городея каждого встречает настороженно, но дружелюбно — если ты будешь вежлив, тебя примут как дорогого гостя. Ровно до стартового свистка. И обязательно покажут местные достопримечательности: вон там прудик, вот тут ресторан, а здесь гигантская очередь — да, там готовится тот самый шашлык.
Сейчас на стадионе вынужденно закрыты все точки питания, но шашлык готовят в ресторане в трех шагах от стадиона. Ведь традиции нарушать нельзя. Городейский шашлык — тоже явление для Беларуси. В Жодино продают невероятно вкусные и дешевые пирожки, в Смолевичах возле “Озерного” стоит палатка с шаурмой, а в Борисове вас накормят уникальным драникбургером — но давайте честно, вы знали об этом? Только “Городее” удалось сделать еду частью праздника. Шашлык — это вообще достояние всего чемпионата. Назовите три самых классных отличительных особенностей ЧБ — уверен, там будет городейский шашлык.
Я обожаю стадион “Городеи” за его уют и комфорт. Зритель сидит в нескольких метрах от кромки поля — ну разве это не прекрасно? Павлючека, который идет вбрасывать мяч из аута, болельщики обязательно подбадривают (а он улыбается и кивает в ответ), а любой соперник, пробегающий возле края поля, обречен на подколки.
В Городее уникальная культура боления. Она не идеальна, да и команде гостей регулярно достается с трибун. Но я не говорю, что эта культура лучше других — она просто не такая, как везде, а это уже заслуживает внимания. Сотня-другая болельщиков в зеленых кепках Городейского сахарного завода с характерным произношением зычно заводит:
— Гаааа-раа-дзее-яя!
Это может бесить, это может влюблять, но равнодушным такое не оставляет никого. За своих любимцев здесь растерзают кого угодно. Вот только попробуй сфолить на Лебедеве (жаль, что он ушел из клуба в этом году) или Усене — загрызут же!
У нас любят придумывать принципиальные противостояния для каждой команды, но “сахарное” дерби — дерби взаправду. “Городея” и “Слуцк” долго играли во второй лиге, после чего почти синхронно поднимались в первую и высшую лиги. Дело не только в футболе: соперник покусился на главный продукт поселка — сахар. Нужно победить и доказать, что именно городейский сахар лучше!
Сахарное соперничество приобретает веселые и беззлобные формы: например, в прошлом туре представители “Слуцка” привезли и вручили пресс-атташе “Городеи” Ольге Марченко слуцкий сахар.
Кстати, приз лучшим игрокам матча… Ну, вы поняли! Городейский футбольный сахар в очень красивой упаковке. Настолько красивой, что его хочется поставить в антресоль и хранить очень долго.
И раз уж я упомянул пресс-службу, должен признать еще вот что: в “Городее” одна из самых дружелюбных пресс-служб страны. Здесь решат абсолютно любую проблему журналиста: принесут протокол, даже если я его не просил, приведут футболиста и остановят уходящего из конференц-зала тренера, потому что я тормоз и забыл задать нужный вопрос до фразы “всем спасибо, пресс-конференция окончена”.
Мы очень любим равняться на Европу — так вот, это вполне европейское профессиональное дружелюбие. Еще в европах принято кормить журналистов, а в Городее — вручать “талон на шашлык”. Это так мило и удивительно, что я не стал его тратить, а сохранил на память. В конце концов, вкуснейший шашлык должен быть оплачен.
К болельщикам отношение точно такое же. После матча работяги в зеленых кепках обязательно подойдут к раздевалке, чтобы поболтать с футболистами. Это одна из немногих команд Беларуси, где хотя бы визуально не потеряна связь команды с болельщиками.
В Городее попросту приятно находиться. Знаю, что многие журналисты летом воспринимают командировку в Городею как поощрение, а болельщики надеются на то, что календарь отправит их в гости к сахарным именно в пору, когда солнце гарантированно. В хорошую погоду здорово практически везде, но в Городее — особенно.
А еще здесь божественные закаты.
“Городея” — это явление для всего региона. На матчи команды приезжают люди из Несвижа, Мира, Столбцов, окрестных деревень и поселков. Вы можете сказать, что это ерунда, но много ли жителей Минского района приезжают на матчи “Ислочи”, которая тоже позиционирует себя командой всего региона?
“Городея” — это своеобразный белорусский “Атлетико”. В том смысле, что в этой команде всегда есть классный форвард. Форлан, Агуэро, Диего Коста, Гризманн… Сарока, Дубаич, Лебедев, Архипов… “Городея” вернула для белорусского футбола Антона Сароку, который при всем своем таланте опускался все ниже и ниже, пока не попал в руки Яромко. Теперь это форвард сборной. Жаль, что Лебедев так и не попал в “националку” — в свои лучшие годы он заслуживал хотя бы шанс.
Для местного футбола клуб тоже делает немало. Несмотря на небольшую численность населения Несвижского района, в последнем матче “Городеи” в заявке были четыре воспитанника клуба. Один из них — 17-летний Артем Захаров — вышел на замену. Парень родом из Городеи, его мама работает здесь же. Артем вызывался в сборную Беларуси U-15, его хотели сманить в академию АБФФ и более успешные клубы, но он проявил удивительный патриотизм — и дебютировал в высшей лиге. Пусть и чисто символически, всего на пару минут, но все-таки вышел на родной стадион перед родными и друзьями. Это дорогого стоит.
В Городее все в порядке с футбольными успехами и развитием, но еще лучше — с душевностью, антуражем и колоритом. Надеюсь, что все проблемы “Городеи” будут решены. Белорусский футбол понесет большую утрату, если маленькая, но гордая и неуступчивая команда из сахарного поселка исчезнет.
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