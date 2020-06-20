“Мы настолько к ней привыкли, что не замечаем ее необычность”. Вот почему “Городея” обязана продолжить жить

Роман Шевцов признается Городее в любви.





















Футбол в Беларуси — преимущественно городская игра. Поэтому он практически везде одинаков. Если вы приедете в условный город Энск, вы обязательно там найдете стадион с одной большой трибуной (возможно, дополнительной маленькой) и беговыми дорожками, услышите кричалки болельщиков, в которых меняются лишь цвета и названия команд, и посмотрите на футболистов с тренерами, которые из года в год кочуют по высшей лиге.Но есть одно исключение. “Городея” представляет самый маленький населенный пункт (всего 4 тысячи жителей) в высшей лиге, но при этом исправно собирает минимум 1000 болельщиков на трибуны — речь про допандемические времена, конечно.Мы настолько привыкли к “Городее”, что не замечаем необычность этой команды. А ведь это один из самых уникальных клубов Беларуси. Как минимум потому, что это деревенская команда — и в слове “деревня” нет ничего обидного.В Городее футбол является, как бы ужасно ни звучал этот затасканный штамп, праздником. Только в Городее мне доводилось встречать мирно сидящих у подъезда бабушек, которые обсуждали предстоящий матч:В этом наивном непонимании турнирной сетки чемпионата Беларуси есть что-то милое и душевное. Даже бабушки во дворах знают, что сегодня футбол, в поселок приезжает сильный соперник, но “наши обязательно победят”.И, конечно, здесь обязательно будут выглядывать с балконов, внимательно следя за игрой.Городея каждого встречает настороженно, но дружелюбно — если ты будешь вежлив, тебя примут как дорогого гостя. Ровно до стартового свистка. И обязательно покажут местные достопримечательности: вон там прудик, вот тут ресторан, а здесь гигантская очередь — да, там готовитсяСейчас на стадионе вынужденно закрыты все точки питания, но шашлык готовят в ресторане в трех шагах от стадиона. Ведь традиции нарушать нельзя. Городейский шашлык — тоже явление для Беларуси. В Жодино продают невероятно вкусные и дешевые пирожки, в Смолевичах возле “Озерного” стоит палатка с шаурмой, а в Борисове вас накормят уникальным драникбургером — но давайте честно, вы знали об этом? Только “Городее” удалось сделать еду частью праздника. Шашлык — это вообще достояние всего чемпионата. Назовите три самых классных отличительных особенностей ЧБ — уверен, там будет городейский шашлык.Я обожаю стадион “Городеи” за его уют и комфорт. Зритель сидит в нескольких метрах от кромки поля — ну разве это не прекрасно? Павлючека, который идет вбрасывать мяч из аута, болельщики обязательно подбадривают (а он улыбается и кивает в ответ), а любой соперник, пробегающий возле края поля, обречен на подколки.В Городее уникальная культура боления. Она не идеальна, да и команде гостей регулярно достается с трибун. Но я не говорю, что эта культура лучше других — она просто не такая, как везде, а это уже заслуживает внимания. Сотня-другая болельщиков в зеленых кепках Городейского сахарного завода с характерным произношением зычно заводит:Это может бесить, это может влюблять, но равнодушным такое не оставляет никого. За своих любимцев здесь растерзают кого угодно. Вот только попробуй сфолить на Лебедеве (жаль, что он ушел из клуба в этом году) или Усене — загрызут же!У нас любят придумывать принципиальные противостояния для каждой команды, но “сахарное” дерби — дерби взаправду. “Городея” и “Слуцк” долго играли во второй лиге, после чего почти синхронно поднимались в первую и высшую лиги. Дело не только в футболе: соперник покусился на главный продукт поселка — сахар. Нужно победить и доказать, что именно городейский сахар лучше!Сахарное соперничество приобретает веселые и беззлобные формы: например, в прошлом туре представители “Слуцка” привезли и вручили пресс-атташе “Городеи” Ольге Марченко слуцкий сахар.