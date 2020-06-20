Лолита кардинально сменила имидж и восхитила поклонников

Источник материала: ОНТ

Певица Лолита Милявская резко сменила имидж и вызвала восхищение поклонников. Артистка сделала новую стрижку и поделилась видео, где запечатлена в таком виде, в Instagram.

56-летняя знаменитость призналась, что преобразиться ей помог молодой стилист с золотыми руками.

Поклонники певицы тут же отреагировали, написав восторженные комментарии.

«Стрижка подходит Вам, очень красиво», «Вау!!!», «Очень здорово», «Невероятная», – высказали мнение пользователи соцсети.

Фото: Instagram

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