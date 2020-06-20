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Как в Японии, только в Бресте. Диагональный пешеходный переход появился у вокзала
20.06.2020 08:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Пока мы тут отвлеклись на политику, в городе внезапно появился диагональный пешеходный переход. Как в Японии, помните? Только это Брест.
Сделали его на перекрёстке ул. Кижеватова и Спортивной. У железнодорожного вокзала.
Смысл в том, что для пешеходов тут выделена отдельная секция в режиме работы светофорного объекта, и вы можете идти куда угодно, в любом направлении без конфликта с автомобилистами.
Скажем сразу - пока идея не пользуется популярностью, непривычно это нам, хотя такое решение давно применяется в цивилизованных странах.
Впрочем, вероятно это лишь дело времени.
Кстати, подобные переходы могли бы быть и на других перекрёстках города, где уже сделали, или только планируют, бесконфликтный вариант перехода. Вообще эта идея - бесконфликтность, правильная и полезная. Ещё бы научиться отстраивать "зелёную волну" для водителей, чтобы снизить выбросы в атмосферу вредных веществ. Но вероятно, тут нам ещё есть куда стремиться.
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Пока мы тут отвлеклись на политику, в городе внезапно появился диагональный пешеходный переход. Как в Японии, помните? Только это Брест. Сделали его на...
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