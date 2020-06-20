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Кто может въехать на территорию Польши? Где можно пересечь границу иностранцу

20.06.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Въезд иностранцев в Польшу по-прежнему ограничен.

 Границу с Беларусью можно пересечь только в «Кузнице Белостокской», «Бобровниках» и «Тересполе». Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в Штабе пограничной охраны Польши.



— В полночь с 12 на 13 июня пограничный контроль на всем участке внутренней границы завершен. Ограничения, включая ограничения на въезд иностранцев в Польшу и карантин, все еще действуют на внешней границе ЕС, — рассказали представители погранслужбы.

Они уточнили, что сохраняются ограничения на границе с Беларусью, Россией и Украиной.

Кто может въехать в Польшу

— граждане Польши;

— иностранцы, которые являются супругами или детьми граждан Польши или остаются под их постоянной опекой;

— иностранцы, имеющие карту поляка;

— главы дипломатических представительств и сотрудники дипломатического и консульского персонала миссии, то есть лица с дипломатическим статусом, и члены их семей;

— иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории Польши;

— иностранцы, имеющие право на работу на территории Польши на тех же условиях, что и польские граждане (у них должны быть разрешение на работу, справка о внесении в реестр сезонных работ, справка о поручении работы иностранцу на территории Польши);

— иностранцы, которые управляют транспортным средством для перевозки людей или товаров, если они следуют транзитом, перевозя товары или людей;

— водители, осуществляющие международные автоперевозки или комбинированные перевозки, путешествующие транзитом через территорию Польши другими видами транспорта, в частности, для отдыха на территории страны пребывания;

— ученики и студенты, обучающиеся в Польше;

— граждане государств — членов ЕС, а также их супруги и дети, путешествующие через территорию Польши к месту проживания или пребывания;

— иностранцы с постоянным видом на жительство или видом на жительство ЕС, ЕЭП или Швейцарии.

В особых случаях командир пограничного поста после получения согласия главнокомандующего пограничной службы может разрешить иностранцам въезжать на территорию Польши.

Как правило, все лица, прибывающие в Польшу после пересечения внешней границы ЕС, должны пройти обязательный 14-дневный домашний карантин. Во время пограничной проверки каждый путешественник должен указать адрес, где будет находиться. Эта информация вводится в базу данных и автоматически пересылается в соответствующие службы, которые будут проверять выполнение обязательства по карантину.

Кто освобожден от карантина после пересечения внешней границы ЕС?

Карантин после пересечения внешней границы ЕС в рамках своей профессиональной деятельности не должны соблюдать:

— экипажи самолетов;

— моряки, рыбаки и другие члены экипажей морских и внутренних водных путей, а также военнослужащие и инспекторы морской администрации;

— лица, выполняющие работы или предоставляющие услуги на судах или морских буровых платформах;

— водители, выполняющие международные автоперевозки;

— поездные бригады;

— водители, осуществляющие автоперевозки грузов весом, не превышающим 3,5 т;

— водители, осуществляющие автоперевозки транспортными средствами от более 7 и не более 9 человек, в том числе водители при коммерческих международных автомобильных перевозках людей.

Кроме того, после пересечения польской границы от карантина освобождаются:

— ученики и студенты, получающие образование в Польше;

— военнослужащие Вооруженных сил Польши или союзных войск, сотрудники полиции, пограничной, таможенной и налоговой служб, государственной противопожарной службы и государственной службы охраны, инспекторы дорожно-транспортной инспекции, выполняющие служебные задания;

— сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений и представители международных организаций и члены их семей, а также другие лица, пересекающие границу на основании дипломатического паспорта;

— инспекторы морской администрации;

— граждане ЕС, ЕЭП или Швейцарии, а также их супруги и дети, путешествующие через Польшу к месту проживания или пребывания;

— иностранцы с постоянным видом на жительство или видом на жительство ЕС для транзита через территорию государств — членов ЕС, ЕАСТ или Швейцарии и их супруги и дети, путешествующие по территории Польши до места проживания или пребывания

Может ли пограничник сократить карантин?

В особо оправданных случаях карантин может быть сокращен только государственным санитарным инспектором или другим уполномоченным лицом.
 
Теги: Минск
 
 
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