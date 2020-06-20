Кто может въехать на территорию Польши? Где можно пересечь границу иностранцу

сообщили в Штабе пограничной охраны Польши. Границу с Беларусью можно пересечь только в «Кузнице Белостокской», «Бобровниках» и «Тересполе». Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости»в Штабе пограничной охраны Польши.













— В полночь с 12 на 13 июня пограничный контроль на всем участке внутренней границы завершен. Ограничения, включая ограничения на въезд иностранцев в Польшу и карантин, все еще действуют на внешней границе ЕС, — рассказали представители погранслужбы.





Они уточнили, что сохраняются ограничения на границе с Беларусью, Россией и Украиной.

Кто может въехать в Польшу

— граждане Польши;





— иностранцы, которые являются супругами или детьми граждан Польши или остаются под их постоянной опекой;





— иностранцы, имеющие карту поляка;





— главы дипломатических представительств и сотрудники дипломатического и консульского персонала миссии, то есть лица с дипломатическим статусом, и члены их семей;





— иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории Польши;





— иностранцы, имеющие право на работу на территории Польши на тех же условиях, что и польские граждане (у них должны быть разрешение на работу, справка о внесении в реестр сезонных работ, справка о поручении работы иностранцу на территории Польши);





— иностранцы, которые управляют транспортным средством для перевозки людей или товаров, если они следуют транзитом, перевозя товары или людей;





— водители, осуществляющие международные автоперевозки или комбинированные перевозки, путешествующие транзитом через территорию Польши другими видами транспорта, в частности, для отдыха на территории страны пребывания;





— ученики и студенты, обучающиеся в Польше;





— граждане государств — членов ЕС, а также их супруги и дети, путешествующие через территорию Польши к месту проживания или пребывания;





— иностранцы с постоянным видом на жительство или видом на жительство ЕС, ЕЭП или Швейцарии.





В особых случаях командир пограничного поста после получения согласия главнокомандующего пограничной службы может разрешить иностранцам въезжать на территорию Польши.





Как правило, все лица, прибывающие в Польшу после пересечения внешней границы ЕС, должны пройти обязательный 14-дневный домашний карантин. Во время пограничной проверки каждый путешественник должен указать адрес, где будет находиться. Эта информация вводится в базу данных и автоматически пересылается в соответствующие службы, которые будут проверять выполнение обязательства по карантину.

Кто освобожден от карантина после пересечения внешней границы ЕС?

Карантин после пересечения внешней границы ЕС в рамках своей профессиональной деятельности не должны соблюдать:





— экипажи самолетов;





— моряки, рыбаки и другие члены экипажей морских и внутренних водных путей, а также военнослужащие и инспекторы морской администрации;





— лица, выполняющие работы или предоставляющие услуги на судах или морских буровых платформах;





— водители, выполняющие международные автоперевозки;





— поездные бригады;





— водители, осуществляющие автоперевозки грузов весом, не превышающим 3,5 т;





— водители, осуществляющие автоперевозки транспортными средствами от более 7 и не более 9 человек, в том числе водители при коммерческих международных автомобильных перевозках людей.





Кроме того, после пересечения польской границы от карантина освобождаются:





— ученики и студенты, получающие образование в Польше;





— военнослужащие Вооруженных сил Польши или союзных войск, сотрудники полиции, пограничной, таможенной и налоговой служб, государственной противопожарной службы и государственной службы охраны, инспекторы дорожно-транспортной инспекции, выполняющие служебные задания;





— сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений и представители международных организаций и члены их семей, а также другие лица, пересекающие границу на основании дипломатического паспорта;





— инспекторы морской администрации;





— граждане ЕС, ЕЭП или Швейцарии, а также их супруги и дети, путешествующие через Польшу к месту проживания или пребывания;





— иностранцы с постоянным видом на жительство или видом на жительство ЕС для транзита через территорию государств — членов ЕС, ЕАСТ или Швейцарии и их супруги и дети, путешествующие по территории Польши до места проживания или пребывания





Может ли пограничник сократить карантин?

В особо оправданных случаях карантин может быть сокращен только государственным санитарным инспектором или другим уполномоченным лицом.



