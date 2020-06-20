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ГАИ: на выходных особое внимание уделят загородным дорогам
Источник материала: ОНТ
Летние выходные – жаркая, во всех смыслах, пора для Госавтоинспекции. Основной трафик перемещается с городских улиц на загородные трассы, а с ним и количество аварий.
Сотрудники дорожно-патрульных служб сегодня и завтра проведут массированную отработку автодорог. В ней примет участие и спецподразделение «Стрела». Особое внимание – соблюдению скоростного режима и выявление нетрезвых за рулём. Эта проблема часто сопутствует отдыху на природе, и касается не только водителей, но и пешеходов.
Рейдовые группы будут отрабатывать места отдыха вблизи водохранилищ и зеленые зоны. Там проверят соблюдение правил стоянки. Отдельное внимание обратят и на велосипедистов и водителей мотоциклов.
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Летние выходные – жаркая, во всех смыслах, пора для Госавтоинспекции. Основной трафик перемещается с городских улиц на загородные трассы, а с ним и количество...
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