ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

ГАИ: на выходных особое внимание уделят загородным дорогам

20.06.2020 09:11 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

ГАИ: на выходных особое внимание уделят загородным дорогам

Летние выходные – жаркая, во всех смыслах, пора для Госавтоинспекции. Основной трафик перемещается с городских улиц на загородные трассы, а с ним и количество аварий. 

Сотрудники дорожно-патрульных служб сегодня и завтра проведут массированную отработку автодорог. В ней примет участие и спецподразделение «Стрела». Особое внимание – соблюдению скоростного режима и выявление нетрезвых за рулём. Эта проблема часто сопутствует отдыху на природе, и касается не только водителей, но и пешеходов.

Станислав Соловей, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси: «Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель с признаками опьянения, незамедлительно сообщите в дежурную часть ГАИ по телефону 102. Также просим реагировать на нахождение нетрезвых пешеходов либо велосипедистов вблизи или на проезжей части. Возможно, вы спасёте чью-то жизнь».

Рейдовые группы будут отрабатывать места отдыха вблизи водохранилищ и зеленые зоны. Там проверят соблюдение правил стоянки. Отдельное внимание обратят и на велосипедистов и водителей мотоциклов. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Летние выходные – жаркая, во всех смыслах, пора для Госавтоинспекции. Основной трафик перемещается с городских улиц на загородные трассы, а с ним и количество...
 
Новости дня
Новости разные
 
Анонс. День, когда началась война
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
20.06.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика