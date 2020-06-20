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Рецепты на выходные. Готовим вкусные пироги и клубничную панна котту

20.06.2020 09:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как давно все запомнили из старой доброй песни, лето — это маленькая жизнь. Давайте наполним эту жизнь новыми вкусными открытиями — ниже примеры летних десертов, чтобы при минимальных кулинарных навыках почувствовать себя настоящим кондитером.

Пирог с ревенем


Ингредиенты:

мука — 500 г,

сметана — 300 г,

яйцо — 2 шт.,

масло сливочное — 125 г,

сахар — 100 г,

сода — ½ ч. л.,

соль — ½ ч. л.,

яйцо — ½ для смазывания поверхности пирога,

кунжут — 2 ч. л. для посыпки;

для начинки:

ревень (очищенный и нарезанный) — 600 г,

сахар — 50 г,

корица — 0,5 ч. л.

Как готовим?

  1. Яйца взбить с сахаром и солью.

  2. Муку смешать с содой, собрать горкой. Выложить в середину взбитые яйца, сметану, размягченное сливочное масло. Вымесить сначала лопаткой, затем руками. Сформировать из теста шар, обернуть пищевой пленкой и отправить в холодильник на 30 минут.

  3. Духовку разогреть до 180 градусов. Форму со съемными бортами смазать растительным маслом и присыпать мукой.

  4. Достать тесто из холодильника, раскатать часть, закрыть дно формы. Оставшееся тесто разделить на 2 части, из одной сформировать бортик, выложить ревень, посыпать сахаром с корицей. Из второй сделать решетку и закрыть пирог. Смазать яйцом, посыпать кунжутом.

  5. Выпекать около 50 минут до готовности. Пирог должен подрумяниться.

Пирог с абрикосами


Ингредиенты:

абрикосы — 700 г (вес с косточками),

мука — 200 г,

творог — 200 г,

сахар — 100 г,

яйцо — 2 шт.,

йогурт греческий — 3 ст. л.,

масло сливочное размягченное — 100 г.,

разрыхлитель — 2 ч. л.,

сода — 1 ч. л.;

для посыпки:

сахар — 40 г,

корица — 1 ч. л.

Как готовим?

  1. Абрикосы помыть, разрезать на половинки, достать косточки.

  2. Яйца взбить с сахаром, йогуртом, маслом, затем добавить творог и все еще раз перемешать.

  3. Муку смешать с разрыхлителем, содой и добавить к яичной смеси, перемешать до однородности.

  4. Духовку разогреть до 180 градусов. Дно формы застелить пергаментом, смазать маслом и присыпать мукой. Выложить тесто, разровнять, сверху разместить абрикосы. Посыпать сахаром с корицей.

  5. Выпекать около часа до готовности — румяного верха. Перед подачей остудить.

Клубничная панна котта


Ингредиенты:

для белого слоя:

сливки — 400 г,

сахарная пудра — 120 г,

желатин — 8 г,

коньяк или другой крепкий алкоголь — 1 ст. л.;

для клубничного слоя:

клубника — 200 г,

сахар — 40 г,

желатин — 4 г,

по желанию — стружка белого шоколада для посыпки.

Как готовим?

  1. Желатин залить небольшим количеством холодной воды, дать набухнуть.

  2. Сливки с сахарной пудрой подогреть в сотейнике, помешивая, не доводя до кипения, добавить желатин и размешать до его полного растворения.

  3. Формы для десерта ополоснуть алкоголем и разлить в них сливки с желатином. Отправить в холодильник.

  4. Замочить желатин в небольшом количестве воды для клубничного слоя. Клубнику взбить в блендере с сахаром.

  5. Желатин подогреть на водяной бане, помешивая, пока он не станет жидким без твердых фракций. Смешать желатин с клубникой, достать формы со сливочным слоем и выложить сверху клубничный. Снова отправить в холодильник на несколько часов. Перед подачей посыпать стружкой из белого шоколада.

Приятного аппетита!

 
 
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