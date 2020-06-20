Рецепты на выходные. Готовим вкусные пироги и клубничную панна котту

Источник материала: Tut.by

Как давно все запомнили из старой доброй песни, лето — это маленькая жизнь. Давайте наполним эту жизнь новыми вкусными открытиями — ниже примеры летних десертов, чтобы при минимальных кулинарных навыках почувствовать себя настоящим кондитером.

Достать тесто из холодильника, раскатать часть, закрыть дно формы. Оставшееся тесто разделить на 2 части, из одной сформировать бортик, выложить ревень, посыпать сахаром с корицей. Из второй сделать решетку и закрыть пирог. Смазать яйцом, посыпать кунжутом.

Духовку разогреть до 180 градусов. Форму со съемными бортами смазать растительным маслом и присыпать мукой.

Муку смешать с содой, собрать горкой. Выложить в середину взбитые яйца, сметану, размягченное сливочное масло. Вымесить сначала лопаткой, затем руками. Сформировать из теста шар, обернуть пищевой пленкой и отправить в холодильник на 30 минут.

Выпекать около часа до готовности — румяного верха. Перед подачей остудить.

Духовку разогреть до 180 градусов. Дно формы застелить пергаментом, смазать маслом и присыпать мукой. Выложить тесто, разровнять, сверху разместить абрикосы. Посыпать сахаром с корицей.

Муку смешать с разрыхлителем, содой и добавить к яичной смеси, перемешать до однородности.

Яйца взбить с сахаром, йогуртом, маслом, затем добавить творог и все еще раз перемешать.

Желатин залить небольшим количеством холодной воды, дать набухнуть.

Сливки с сахарной пудрой подогреть в сотейнике, помешивая, не доводя до кипения, добавить желатин и размешать до его полного растворения.

Формы для десерта ополоснуть алкоголем и разлить в них сливки с желатином. Отправить в холодильник.

Замочить желатин в небольшом количестве воды для клубничного слоя. Клубнику взбить в блендере с сахаром.