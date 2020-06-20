Рецепты на выходные. Готовим вкусные пироги и клубничную панна котту

Как давно все запомнили из старой доброй песни, лето — это маленькая жизнь. Давайте наполним эту жизнь новыми вкусными открытиями — ниже примеры летних десертов, чтобы при минимальных кулинарных навыках почувствовать себя настоящим кондитером.
Пирог с ревенем
Ингредиенты:
мука — 500 г,
сметана — 300 г,
яйцо — 2 шт.,
масло сливочное — 125 г,
сахар — 100 г,
сода — ½ ч. л.,
соль — ½ ч. л.,
яйцо — ½ для смазывания поверхности пирога,
кунжут — 2 ч. л. для посыпки;
для начинки:
ревень (очищенный и нарезанный) — 600 г,
сахар — 50 г,
корица — 0,5 ч. л.
Как готовим?
Яйца взбить с сахаром и солью.
Муку смешать с содой, собрать горкой. Выложить в середину взбитые яйца, сметану, размягченное сливочное масло. Вымесить сначала лопаткой, затем руками. Сформировать из теста шар, обернуть пищевой пленкой и отправить в холодильник на 30 минут.
Духовку разогреть до 180 градусов. Форму со съемными бортами смазать растительным маслом и присыпать мукой.
Достать тесто из холодильника, раскатать часть, закрыть дно формы. Оставшееся тесто разделить на 2 части, из одной сформировать бортик, выложить ревень, посыпать сахаром с корицей. Из второй сделать решетку и закрыть пирог. Смазать яйцом, посыпать кунжутом.
Выпекать около 50 минут до готовности. Пирог должен подрумяниться.
Пирог с абрикосами
Ингредиенты:
абрикосы — 700 г (вес с косточками),
мука — 200 г,
творог — 200 г,
сахар — 100 г,
яйцо — 2 шт.,
йогурт греческий — 3 ст. л.,
масло сливочное размягченное — 100 г.,
разрыхлитель — 2 ч. л.,
сода — 1 ч. л.;
для посыпки:
сахар — 40 г,
корица — 1 ч. л.
Как готовим?
Абрикосы помыть, разрезать на половинки, достать косточки.
Яйца взбить с сахаром, йогуртом, маслом, затем добавить творог и все еще раз перемешать.
Муку смешать с разрыхлителем, содой и добавить к яичной смеси, перемешать до однородности.
Духовку разогреть до 180 градусов. Дно формы застелить пергаментом, смазать маслом и присыпать мукой. Выложить тесто, разровнять, сверху разместить абрикосы. Посыпать сахаром с корицей.
Выпекать около часа до готовности — румяного верха. Перед подачей остудить.
Клубничная панна котта
Ингредиенты:
для белого слоя:
сливки — 400 г,
сахарная пудра — 120 г,
желатин — 8 г,
коньяк или другой крепкий алкоголь — 1 ст. л.;
для клубничного слоя:
клубника — 200 г,
сахар — 40 г,
желатин — 4 г,
по желанию — стружка белого шоколада для посыпки.
Как готовим?
Желатин залить небольшим количеством холодной воды, дать набухнуть.
Сливки с сахарной пудрой подогреть в сотейнике, помешивая, не доводя до кипения, добавить желатин и размешать до его полного растворения.
Формы для десерта ополоснуть алкоголем и разлить в них сливки с желатином. Отправить в холодильник.
Замочить желатин в небольшом количестве воды для клубничного слоя. Клубнику взбить в блендере с сахаром.
Желатин подогреть на водяной бане, помешивая, пока он не станет жидким без твердых фракций. Смешать желатин с клубникой, достать формы со сливочным слоем и выложить сверху клубничный. Снова отправить в холодильник на несколько часов. Перед подачей посыпать стружкой из белого шоколада.