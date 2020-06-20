Нужно ли мыть ягоды? Ответила агроном

Источник материала: ОНТ

Обязательно ли мыть летние ягоды, такие как малина и земляника? Об этом рассказала агроном, плодоовощевод Елизавета Тихонова в интервью радио Sputnik , пишет РИА Новости .

Мы привыкли, что любые овощи и фрукты перед употреблением необходимо тщательно мыть. Это делается, чтобы удалить пыль и химикаты, которыми могли обрабатывать плод. Если вы покупаете землянику в магазине, то ее могут обрабатывать слабым раствором антибиотиков непосредственно перед перевозкой. Различные инфекции на ягодах погибнут во время перевозки или в момент, когда вы их употребляете.

Единственное, можно помыть землянику горячей или теплой водой, чтобы согреть ее после холодильника.

А вот малина совсем не подвергается никаким обработкам, отметила агроном. Помыть ее можно только для собственного успокоения.

Фото: goodfon.ru , Xellena,

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram