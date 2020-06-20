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Эта биатлонистка гоняла по трассе даже на седьмом месяце беременности, а сейчас управляет отелем

20.06.2020 09:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фанаты биатлона помнят француженку Мари Дорен-Абер как супермаму, которая на седьмом месяце беременности увлеченно гоняла на лыжероллерах, а через полгода после рождения дочери выдала лучший чемпионат мира в карьере. К концу 2018 года в копилке Дорен-Абер уже было пять золотых наград ЧМ, победа на Олимпиаде в Корее и еще несколько олимпийских медалей разных лет. На этом чемпионка Пхенчхана решила поставить точку в большом спорте, посвятить себя семье и семейному бизнесу. Как складывается новая жизнь топовой француженки — в материале журналиста SPORT.TUT.BY Виктории Ковальчук.


Фото из инстаграма Мари Дорен-Абер

Феерия на ЧМ и олимпийские награды

Мари Дорен-Абер пришла в биатлонную секцию в 14 лет. За годы в профессиональном спорте спортсменка из Леона 17 раз поднималась на пьедестал чемпионатов мира и четырежды покоряла олимпийский подиум.

Самым виртуозным в ее карьере выдался чемпионат мира 2015 года, в который Мари ворвалась прямиком из декретного отпуска. В первой же гонке первенства — спринте — она завоевала дебютное личное золото на мировом уровне, а затем в пасьюте оформила дубль.

Фото: vk.com

В два последующих года Дорен-Абер не уезжала с чемпионатов мира без наград. Правда, уже в начале олимпийского сезона 2017/2018 многократная чемпионка мира заговорила о скором завершении карьеры.

 — Еще до старта сезона я приняла решение, что он станет последним в моей карьере. Я [больше] не получаю удовольствие от спорта.

В Пхенчхане ей не удалось блеснуть в личных гонках. Зато Мари завоевала золото в миксте и бронзу в женской эстафете.


Мари Дорен-Абер. Фото: biathlonworld.com

Красивой карьере — достойный финал. 1 апреля 2018-го Дорен-Абер напоследок выиграла бронзу на чемпионате Франции и без сожалений попрощалась с большим биатлоном.

—  Я не скучаю по тому, что не надеваю снова гоночный биб. На протяжении всех этих лет я много терпела и много жертвовала, — признавалась уже экс-биатлонистка.

Семейная жизнь

Мари ушла из биатлона в 31 год том числе и для того, чтобы посвящать больше времени семье. Малышка Адель и муж, экс-биатлонист сборной Франции Луи Абер, исколесили вслед за мамой немало этапов Кубка мира и ждали, когда все вместе смогут наконец наслаждаться ужином в собственном доме.


Фото из инстаграма Мари Дорен-Абер

Через 10 месяцев после завершения карьеры в семье Абер случилось еще одно пополнение — на свет появилась младшая дочь Эви.

При этом на размеренную жизнь без рабочего тайминга Мари хватило совсем ненадолго. Еще во время беременности она принялась за реализацию семейного проекта Zecamp. Вместе с Луи и другом звездной четы — лыжником Робеном Дювийяром — они открыли гостиницу во французских Альпах.

Вокруг отеля, который построен преимущественно из перерабатываемых материалов, — живописная природа, дорожки для прогулок и даже поле для гольфа. А по соседству расположен национальный тренировочный центр по биатлону, который открыт 365 дней в году благодаря лыжероллерным трассам.


Фото из инстаграма Мари Дорен-Абер

Первыми постояльцами горной гостиницы стали коллеги Мари и Луи из сборной Франции по биатлону. В октябре 2019-го они приехали в Zecamp на сбор.

— Недовольных не было. Люди к нам великодушны, это ободряет, — с радостью отмечал Луи Абер.

Для Мари семейная гостиница не просто бизнес-проект. Она стремится популяризировать дорогой сердцу регион Франции, а еще создать максимально комфортные условия для спортсменов, стандарты которых олимпийская чемпионка знает не понаслышке.


Фото из инстаграма Мари Дорен-Абер

Во время декретного отпуска Дорен-Абер продолжала активно участвовать в работе гостиницы — занималась бухгалтерией и принимала посетителей на ресепшне.

— Так мы хотя бы чаще видимся, — шутил Луи.

Экология и ностальгия по биатлону

При этом у молодой мамы есть еще одна работа — в совете департамента в Гренобле, где биатлонистка со степенью магистра биологии курирует экологическое состояние мест отдыха. Она изучает влияние туристов на природу и как настоящий экоактивист добирается до своего офиса на велосипеде.


Фото из инстаграма Мари Дорен-Абер

Иногда телевизионщики просят суперзвезду французского биатлона выступить в качестве эксперта и хотя бы ненадолго снова окунуться в атмосферу ее вида спорта. Мари соглашается поностальгировать.

— Что действительно трудно, так это переосмыслить все эмоции, пережитые с командой Франции. Я скучаю по всем этим моментам соучастия, сильным, уникальным вещам, — честно признается пятикратная чемпионка мира.


Фото из инстаграма Мари Дорен-Абер

А по ее энтузиазму и рвению к победам точно взаимно скучает мировой биатлон.

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Фанаты биатлона помнят француженку Мари Дорен-Абер как супермаму, которая на седьмом месяце беременности увлеченно гоняла на лыжероллерах, а через полгода после...
 
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