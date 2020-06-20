Шендерович: Россия, так же, как и Беларусь сегодня «фактически отдана на откуп силовикам»

— Проблема наша в том, что мы очевидно давно проскочили как Венесуэла, как Беларусь, как еще очень многие, все легитимные развилки. Где что-то могло решать голосование, общественное мнение, разделение властей. Механизмы демократические. Мы давно это проскочили и значит, изменения придут малолегитимным порядком, — считает Виктор Шендерович





Он также отметил, что проблема не в том, будет бунт или нет, проблема в политическом устройстве, которое не меняется даже в результате бунтов.





— Россияне традиционно пережидают любую власть. Мы не знаем, что такое выдвигать политические требования, вести политическую борьбу. Мы терпим любого Батыя, любого Дзержинского, кого бог послал. Черненко. Мы терпим, терпим. Когда терпелка кончается, если она кончается – начинается бунт. Бессмысленный и беспощадный. Бессмысленный – потому что, как правило, мы меняем не устройство политическое, а царя горы. И все по-новой. Это серьезная проблема.









Виктор Шендерович считает, что Россия, так же, как и Беларусь сегодня «фактически отдана на откуп силовикам». На замечание, что в Беларуси такое происходит не первый раз, Шендерович отметил:





― Но там он и сидит на 6 лет подольше. Поэтому там мы просто видим, что другого не может быть. Он не уйдет. И этот не уйдет. И Ким Чен Ын не уйдет. Никакого легитимного выхода там уже нет. Мы же видим. Это просто силовое противостояние. Просто есть общество против силовиков. Вот и весь разговор о политической жизни. Ничего хорошего не будет.





Писатель также высказался по поводу рейтингов лидеров авторитарных стран.





— Все цифры социологии в авторитарных странах не стоят той бумаги, на которой написано. Нет никакой политической поддержки Ким Чен Ына. У него есть огнеметы, которые обеспечивают 99,9. Все выжжены. Вот сейчас смотрим как в зеркало такое оптимистическое относительно зеркало, — Беларусь.





Вспомнил он и о собранных альтернативным кандидатом подписях.





— Главный оппозиционер белорусский Бабарико набрал под 500 тысяч голосов (подписей — прим. ред.) белорусов после 26 лет этой… Я хотел бы узнать, сколько соберет Лукашенко? Если начнет ходить по домам с листочком. Не то, что статистика доложит, не то что Памфилова тамошняя ему на стол положит. А вот так по домам с листочком. Чтобы полмиллиона отдельных людей подписались, да еще зная, что они попадают во враги.





Тем не менее, Виктор Шендерович отмечает, что даже отсутствие у власти народной поддержки ничего не гарантирует.





— Мы же видим образцы, Венесуэла есть. Где уже все понятно с народной поддержкой. Всё понятно. Уже выбрали. Но есть хунта, которая тупо не уходит. Либо война просто гражданская, физически. То же самое в Беларуси. Вот есть силовики, которые просто хватают людей на улицах, уволакивают и пытают... А там пытают уже. Прямо пытки, аресты. Уже Латинская Америка такая. И тоже никакой другой обратной связи народ-власть уже нет. И быть не может уже, к сожалению. И это то, что не дает разгуляться моему оптимизму. Потому что я не понимаю, каким образом это может мирно выйти в какое-то легитимное русло.





Напомним, что в последние дни в Беларуси проходят массовые задержания. Так, 19 июня во время «цепи солидарности», которая прошла во многих городах Беларуси, по данным правозащитников было задержано более 100 человек. Ранее задержанные жаловались на тяжелые условия содержания и пытки. За решеткой на сегодняшний день оказались и участники президентской кампании Виктора Бабарико и Сергей Тихановский.



