Такой-сякой, а сало любит! Лукашенко: Москва доставляет не проблемы, а удовольствие

Там уверены: козни против президента Александра Лукашенко строят «большие начальники в "Газпроме"». Но побывавшего 19 июня в Минске главу МИД РФ Сергея Лаврова господин Лукашенко заверил, что «катастрофических проблем» в отношениях нет. С подробностями о том, как белорусские власти нашли в Москве и братьев, и врагов,— спецкор “Ъ” Владимир Соловьев.





Сергей Лавров прилетел в Минск в горячий сезон. Ситуацию там раскалило не лето, а избирательная кампания: 9 августа в Беларуси будут выбирать президента, и по стране волнами гуляют то протесты, то аресты. Вечером 18 июня центр Минска сковала живая цепь из несогласных с властью. Участников акции, уже названной «цепью солидарности», хватило не на один километр. Они требовали перемен и честных выборов.









Разошлись люди за полночь. Среди тех, кто вышел на улицу, был замечен Валерий Цепкало. На августовских выборах он собирается составить конкуренцию Александру Лукашенко. Последние события показали, что дело это непростое. Такие же амбиции демонстрировал бывший глава Белгазпромбанка (по 49,8% акций у российских «Газпрома» и Газпромбанка) Виктор Бабарико. Еще на прошлой неделе он обещал, что «новая Беларусь сметет остатки этого старого режима». А 18 июня Бабарико-отца и Бабарико-сына — последний руководил предвыборным штабом — арестовали по делу о масштабных финансовых махинациях в Белгазпромбанке.





История мгновенно обросла уголовными делами, возбужденными департаментом финансовых расследований белорусского Комитета государственного контроля (КГК): ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов и сборов в особо крупном размере), ст.235 (легализация средств, добытых преступным путем), ст. 210 (хищение в особо крупном размере), ст. 209 (мошенничество), ст. 430 (получение взятки) и, наконец, ст. 431 (дача взятки). Всего по «делу Белгазпромбанка» уже задержаны два десятка человек. Глава КГК Иван Тертель рассказал, что именно Виктор Бабарико — организатор и руководитель противоправной деятельности.





Господин Тертель также рассказал о российском следе в громком деле: «Кукловоды, стоящие за его (Виктора Бабарико.— “Ъ”) деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в “Газпроме”, а может быть, и выше».





Тему внешнего вмешательства в белорусские выборы 19 июня, за несколько часов до приезда Сергея Лаврова в президентскую резиденцию, развил Александр Лукашенко. «Вы видите, что сегодня фокус всех политических интересов сконцентрирован на Беларуси. Как с Запада, так и с Востока.





Наблюдая за ситуацией в течение последних суток, я вижу, что активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране»,— заявил белорусский лидер.









Он констатировал, что властям страны «удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси». Цель плана, как сообщил господин Лукашенко (предупредив, что это не шутка и не запугивание),— «привести страну к некоему майдану». «Такая была цель. Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси»,— заявил президент.





О кознях заграницы против себя Александр Лукашенко говорит не в первый раз: 4 июня он заявлял, что некоторых кандидатов в президенты финансируют «российские олигархи». Имен своих недругов он не назвал.





Между тем, судя по тому, что господин Лукашенко говорил Сергею Лаврову на открытой части встречи, Москва доставляет ему не проблемы, а удовольствие. Первым делом белорусский лидер передал главе МИД РФ «привет от начальника», от Владимира Путина, с которым только что поговорил по телефону.





— У нас состоялся открытый и добрый разговор, хотя многие думают, что у нас чего-то искрит. Ничего у нас не искрит. Проблемы есть всегда,— сообщил президент Лукашенко.





— Искра нужна для зажигания, чтобы потом поехать вперед,— откликнулся господин Лавров.





— Совершенно верно,— согласился Александр Лукашенко.— Так мы и рассматриваем наши отношения. Хватает, конечно, проблем и у нас, и у вас. У вас политических проблем выше крыши в связи с принятием поправок к Конституции, у нас — президентские выборы. Действительно, у нас, как у братьев, все идет параллельно, и зеркально отражаются эти проблемы что у вас, что у нас. Ну, я думаю, мы их решим, это не катастрофические проблемы.





— Не сомневаюсь,— не возражал министр.





С Владимиром Путиным, продолжал господин Лукашенко, он поговорил о том, что, «если кто-то рассчитывает столкнуть нас лбами и ухудшить наши отношения, это не получится: преодолеем и пандемию, и инфопандемию, и экономическую пандемию, и политическую, и нефтяную, и газовую, все мы это преодолеем».





От Александра Лукашенко Сергей Лавров уехал в белорусский МИД в одной машине со своим коллегой Владимиром Макеем. Там министры подписали многострадальное соглашение о взаимном признании виз, над которым две страны работали не один год.

Документ, позволяющий иностранцам посещать Россию по белорусской визе и наоборот, был готов к подписанию еще в декабре 2018 года.





Но Минск оттягивал подписание. Среди российских дипломатов в ходу такая версия: ведя параллельные переговоры с ЕС об упрощении визового режима, Белоруссия опасалась, что, если сначала подпишет визовый договор с РФ, это создаст проблемы на европейском направлении. В итоге Минск сначала решил в январе визовые вопросы с Брюсселем и только сейчас подписал соглашение с Москвой.





Владимир Макей, как и Александр Лукашенко, не стал публично поднимать вопрос о российском вмешательстве в белорусские выборы. В беседе с “Ъ” в ответ на просьбу прокомментировать эти обвинения господин Макей порекомендовал обращаться «к тем, кто говорил об этом». Заявление внешнеполитической службы Евросоюза о необходимости «немедленно освободить» Виктора Бабарико и его сына, задержанных накануне, он комментировал более охотно.





«Уклонение от уплаты налогов и отмывание денег — это серьезные преступления, за которые в странах ЕС наказывают очень и очень серьезно в любой стране. Здесь, несмотря даже на проходящую политическую кампанию, никому не будет позволено нарушать законодательство. А есть конкретные доказательства, кстати, полученные из европейских стран, в том числе из стран ЕС, что те или иные лица занимались противоправной деятельностью»,— заявил “Ъ” Владимир Макей.





А вечером, когда Сергей Лавров уже ехал в аэропорт, на улицы Минска и других городов Беларуси снова вышли несогласные с задержаниями оппонентов президента, обвиненных в связях с Москвой. И их тоже стали задерживать.



