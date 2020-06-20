Из мемуаров Болтона: «Путин думает, что может играть на Трампе, как на скрипке»

приводит The Guardian. Выдержки из мемуаров БолтонаThe Guardian.





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Так, в книге экс-советника отмечено, что «Трамп ставит британского и японского премьеров Бориса Джонсона и Синдзо Абэ в ряд мировых лидеров, к которым он ближе всего».

В то же время о французском лидере он отзывается не очень лестно. «Трамп считает, что все, к чему прикасается французский президент Эмманюэль Макрон, «превращается в мусор», — цитирует издание Болтона, при этом вместо слова «мусор» используется нецензурный термин.





Есть в книге упоминание и о российском лидере Владимире Путине. Об отношениях лидеров США и РФ Болтон накануне говорил также в интервью. По его мнению, «Путин думает, что может играть на Трампе, как на скрипке».





Самого Трампа Болтон в книге охарактеризовал как «малоосведомленного, не интересующегося геополитикой и легко поддающегося манипуляции человека». После того как выдержки из мемуаров распространили СМИ, администрация Трампа подала в суд заявление с просьбой о запрете публикации книги Болтона, заявив, что она якобы содержит «секретную информацию».



