ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Из мемуаров Болтона: «Путин думает, что может играть на Трампе, как на скрипке»

20.06.2020 10:44 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Отставной советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон рассказал, как лидер США Дональд Трамп относится к мировым лидерам, с которыми ему приходится встречаться и вести переговоры. 

 Выдержки из мемуаров Болтона приводит The Guardian.



© Фото с сайта whitehouse.gov


Так, в книге экс-советника отмечено, что «Трамп ставит британского и японского премьеров Бориса Джонсона и Синдзо Абэ в ряд мировых лидеров, к которым он ближе всего».
В то же время о французском лидере он отзывается не очень лестно. «Трамп считает, что все, к чему прикасается французский президент Эмманюэль Макрон, «превращается в мусор», — цитирует издание Болтона, при этом вместо слова «мусор» используется нецензурный термин.

Есть в книге упоминание и о российском лидере Владимире Путине. Об отношениях лидеров США и РФ Болтон накануне говорил также в интервью. По его мнению, «Путин думает, что может играть на Трампе, как на скрипке».

Самого Трампа Болтон в книге охарактеризовал как «малоосведомленного, не интересующегося геополитикой и легко поддающегося манипуляции человека». После того как выдержки из мемуаров распространили СМИ, администрация Трампа подала в суд заявление с просьбой о запрете публикации книги Болтона, заявив, что она якобы содержит «секретную информацию».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отставной советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон рассказал, как лидер США Дональд Трамп относится к мировым лидерам, с которыми ему...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко примет участие в открытии мемориального комплекса в Могилевской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
20.06.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика