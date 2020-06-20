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Лукашенко примет участие в открытии мемориального комплекса в Могилевской области

20.06.2020 10:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко примет участие в открытии мемориального комплекса в Могилевской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу, 20 июня, примет участие в открытии мемориального комплекса в Могилевской области, сообщает БЕЛТА.

Это памятник сожженным во время войны деревням, комплекс находится в деревне Борки Кировского района.

Ожидается, что Президент осмотрит объекты мемориального комплекса, отдаст дань памяти жертвам нацизма, пообщается с участниками церемонии.

Открытие этого мемориального комплекса – одно из главных мероприятий в регионе в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 78-й годовщины со дня трагедии в деревне Борки, где во время одной из крупнейших карательных операций за один день фашисты расстреляли и сожгли более двух тысяч мирных жителей. Эти события описаны также в художественном фильме «Иди и смотри» режиссера Элема Климова.

Сообщается также, что эскизный проект мемориала в деревне Борки «Памяти сожженных деревень Могилевской области» создала группа молодых скульпторов и архитекторов. Элементы комплекса олицетворяют собой ужас той трагедии. В частности, это улица с фрагментами обгоревших стен домов, оставленные в них вещи (это символ внезапно прервавшейся мирной жизни и беззащитности перед бесчеловечной жестокостью). На обгоревших бревнах – свидетельства выживших в той трагедии.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу, 20 июня, примет участие в открытии мемориального комплекса в Могилевской области, сообщает БЕЛТА. Это памятник...
 
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