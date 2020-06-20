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Посольства Великобритании и США отреагировали на события в Беларуси 19 июня
20.06.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Посольства Великобритании и США после массовых задержаний участников акций в Беларуси 19 июня призвали власти страны уважать права на свободу слова и собраний.
Фото: Олег Киндар, TUT.BY
«Сегодняшние массовые задержания журналистов и мирных демонстрантов по всей Беларуси неприемлемы. Великобритания призывает
Освободить задержанных призвало и посольство США.
«США призывают правительство Беларуси придерживаться своих международных обязательств уважать основополагающие свободы и позволить народу Беларуси свободно и мирно собираться, а также освободить задержанных, включая журналистов, освещающих сегодняшнее мирное собрание людей», — сказано в сообщении посольства.
19 июня — последний день сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Во второй половине дня в городах Беларуси прошли последние пикеты инициативных групп. Во многих городах участники пикетов выстраивались в «цепи солидарности». Через несколько часов после начала акций начались массовые задержания. Точное количество задержанных пока неизвестно. По данным правозащитников на 1.30 20 июня, задержаны более 100 человек.
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Посольства Великобритании и США после массовых задержаний участников акций в Беларуси 19 июня призвали власти страны уважать права на свободу слова и собраний. ...
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