Трамп спрогнозировал для США самый высокий ВВП в истории человечества

Такой прогноз американский лидер озвучил в интервью газете The Washington Times.





afn.by «В третьем квартале ожидается самый высокий ВВП в истории человечества. И вы видите, что все налаживается», — сказал Трамп, отметив, что с каждым месяцем этот показатель в США растет, цитирует

При этом американский лидер не уточнил, какого именно уровня достигнет ВВП, передает РБК.









10 июня Федеральная резервная система США (ФРС) впервые с декабря прошлого года опубликовала прогноз для экономики США. Регулятор ожидает падения ВВП страны на 6,5% в текущем году. Согласно обновленному прогнозу, американская экономика вырастет на 5% в следующем году и на 3,5% в 2022 году. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что падение ВВП США во втором квартале 2020 года, вероятно, окажется рекордным в истории страны.





На следующий день основные американские фондовые индексы резко снизились на фоне прогнозов ФРС по ВВП США. Худшие результаты с середины марта показали фондовые индексы Dow Jones Industrial Average, S&P и NASDAQ.



