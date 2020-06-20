В МВД рассказали, сколько в Беларуси беженцев













Об этом рассказал начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню беженцев.





Он также добавил, что из названной цифры статус беженца получили 954 лица, а дополнительная защита предоставлена более чем 3000 вынужденных мигрантов.





По словам начальника департамента, в этом году количество обратившихся составило более 260 человек, около 75 процентов из которых – граждане Украины.





Среднестатистический портрет вынужденного мигранта, который проживет на территории Беларуси, выглядит следующим образом: лицо трудоспособного возраста, имеющее работу, зачастую это семья с одним или более ребенком.





Также следует отметить, что на территории Беларуси, при содействии представительства Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН (УВКБ ООН) в нашей стране, функционируют три центра временного проживания для мигрантов, ходатайствующих о защите.





Как пояснил замначальника управления предварительного расследования Госпогранкомитета Алексей Сытенков, за последние годы география лиц, заявивших о ходатайстве на государственной границе, достаточно расширилась. Это граждане Камеруна, Йемена, Египта, Украины, Афганистана, Сирии, Турции и других стран.





По его словам, учитывая различные категории иностранцев, часто обращались женщины с малолетними и грудными детьми, а также лица, имеющие различного рода заболевания.





В ближайшее время Беларусь планирует присоединиться к Конвенциям ООН о статусе апатридов 1954 года и о сокращении безгражданства 1961 года. Об этом страна заявила в октябре прошлого года на Сегменте высокого уровня 70-й сессии Исполнительного комитета УВКБ ООН.