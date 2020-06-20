Дачные хлопоты - рядом с нимфеей и лягушка выглядит как царевна

Источник материала: Виртуальный Брест

Июнь - месяц, благодатный для цветоводов и дачников. Отцвели рододендроны, им на смену уже пришли изящные ирисы, шикарные древовидные пионы, лиловые шары различных декоративных луков украшающие. Штамбовые розы зацвели и украсили садовый участок.





Восхитительные нимфеи буквально оккупировали водоём. Рядом с лилией и простое земноводное выглядит как царевна-лягушка.





Из-за жары даже профессиональные попрошайки - кошки - предпочитают отлеживаться в кустах, а не путаться под ногами хозяев фазенды.





Кувшинка, водяная лилия, цветок русалки, царица тихих заводей, дитя солнца – этими поэтичными именами называют представителей рода многолетних водных растений под названием Нимфея.





Яркие, ароматные цветы украшают водоемы со стоячей или медленно текущей водой, затоны и рукотворные пруды. Род Нимфея насчитывает около 50 природных разновидностей и большое количество сортов, выведенных селекционерами.





Окраска соцветий может быть белой, желтой, оранжевой, малиновой, розовой, лиловой, фиолетовой и даже черной. Цветки раскрываются с восходом солнца и закрываются на закате.