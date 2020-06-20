ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Дачные хлопоты - рядом с нимфеей и лягушка выглядит как царевна

20.06.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Июнь - месяц, благодатный для цветоводов и дачников. Отцвели рододендроны, им на смену уже пришли изящные ирисы, шикарные древовидные пионы, лиловые шары различных декоративных луков украшающие. Штамбовые розы зацвели и украсили садовый участок.

Дачные хлопоты - рядом с нимфеей и лягушка выглядит как царевна

Восхитительные нимфеи буквально оккупировали водоём. Рядом с лилией и простое земноводное выглядит как царевна-лягушка.

Дачные хлопоты - рядом с нимфеей и лягушка выглядит как царевна

Из-за жары даже профессиональные попрошайки - кошки - предпочитают отлеживаться в кустах, а не путаться под ногами хозяев фазенды.

Дачные хлопоты - рядом с нимфеей и лягушка выглядит как царевна

Кувшинка, водяная лилия, цветок русалки, царица тихих заводей, дитя солнца – этими поэтичными именами называют представителей рода многолетних водных растений под названием Нимфея.

Дачные хлопоты - рядом с нимфеей и лягушка выглядит как царевна

Яркие, ароматные цветы украшают водоемы со стоячей или медленно текущей водой, затоны и рукотворные пруды. Род Нимфея насчитывает около 50 природных разновидностей и большое количество сортов, выведенных селекционерами.

Дачные хлопоты - рядом с нимфеей и лягушка выглядит как царевна

Окраска соцветий может быть белой, желтой, оранжевой, малиновой, розовой, лиловой, фиолетовой и даже черной. Цветки раскрываются с восходом солнца и закрываются на закате.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Июнь - месяц, благодатный для цветоводов и дачников. Отцвели рододендроны, им на смену уже пришли изящные ирисы, шикарные древовидные пионы, лиловые шары...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент: боль и горе в годы войны стали для белорусов настоящей травмой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
20.06.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика