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Убийство в Калинковичах – мужчина нанес не менее 50 ударов ножом матери своих детей

20.06.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Между сожителями часто возникали конфликты, одна из таких ссор переросла в жестокую расправу.

 Расследование жестокого убийства молодой женщины в Калинковичах завершено, сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Преступление было совершено вечером 13 апреля: мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения, между ним и его сожительницей началась ссора на почве ревности. Женщина попыталась выгнать его из квартиры, но мужчина достал из портфеля кухонный нож, которым пользовался на работе, и нанес ей не менее 50 ударов. 24-летняя местная жительница скончалась на месте от полученных травм.


фото носит иллюстративный характер

Милицию вызвала соседка, услышавшая крики. Приехавшие на место правоохранители задержали 25-летнего мужчину. Освидетельствование показало – концентрация алкоголя в его крови 1,38 промилле.

"На основании собранных по делу доказательств жителю райцентра предъявлено обвинение по п. 6 ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу", – рассказала Кривоногова.

По ее словам, психолого-психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемый в момент совершения преступления отдавал отчет своим действиям.

"Уголовное дело передано прокурору для направления в суд", – добавила Кривоногова.

У убитой остались двое малолетних детей.
 
 
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Между сожителями часто возникали конфликты, одна из таких ссор переросла в жестокую расправу.
 
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