Александр Ярошук: Выживем и победим!





Арестован Виктор Бабарико, главный фаворит президентской гонки, имевший подавляющее преимущество над действующим главой государства Александром Лукашенко. Случилось то, что укладывается в парадигму действий правящей хунты, заявившей, что власть она ни при каких условиях не отдаст. Ещё раз подтвердилась известная политологическая истина, что демократическим путём, путем выборов, диктаторские, жёсткие авторитарные режимы сменить невозможно.





Но меньше всего нам надо сейчас впадать в отчаяние. Для этого нет никаких оснований, и совершенно правильным будет оставить этот удел власти. Это она сегодня находится в отчаянном положении и в панике прибегает к угрозам, запугиваниям и раскручиванию маховика репрессий. Нам с вами надо усвоить одну простую, но чрезвычайно важную истину, которая будет влиять на весь ход дальнейших событий в Беларуси.





Расстановка сил в стране принципиально изменилась, впервые за последние 26 лет сторонники правящего режима оказались в маргинальном меньшинстве, а народ, отвергающий власть – в большинстве. Давайте крепко запомним – нас большинство, большинство подавляющее, и это соотношение сил теперь не изменится никогда и ни при каких обстоятельствах, будет только нарастать и закончится неизбежным уходом правящего режима. И это случится если не в ближайшее время, то максимум через год-два...





Нынешняя власть полностью выработала свой ресурс и сегодня выглядит как дряхлая, ржавая не имеющая средств для заправки машина. Ни ремонту, ни реставрации эта рухлядь не подлежит, и законное ей место – на свалке истории, что, несомненно, вскоре произойдёт при нашем непосредственном участии.





Но, чтобы это свершилось, чтобы не потерять уникальный шанс, дарованный историей, необходимо выработать стратегию. При этом следует особенно подумать о том, чтобы, народ, заряженный на перемены и готовый ради свободы к жертвенной борьбе, сберечь. Надо стремиться максимально избежать трагической развязки, пролитой крови, поскольку правящая хунта готова на любые преступления и не остановится перед тем, чтобы отдать команду стрелять по своим соотечественникам.





Мы должны попытаться предотвратить кровопролитие. Уверяю вас, это решаемая задача, надо только в нужный момент найти выход на людей, в чьей компетенции выполнять эти преступные приказы. Ответственно заявляю, что большинство из них не испытывает никакого желания это делать и становиться палачами своего народа. Особенно в ситуации, и силовики это понимают, когда народ находится в подавляющем большинстве, перестал бояться и предельно мотивирован превратить его в собственную победу.





Разуме ся, здесь не место открывать дискуссию о тех элементах стратегии победы, что требуют кулуарных договорённостей. Но нужно продумать такие публичные инициативы, вытекающие из изменившегося в пользу народа статуса, получившего подавляющее большинство, которые позволили бы ему навязывать режиму свою волю и последовательно вели бы его к дальнейшей дискредитации, потере всякой дееспособности и, наконец, к бесславному уходу. Должна свершиться наша родная, белорусская революция, но революция мирная, без единого выстрела, революция, совершенная твердой рукой народа, безмерно уставшего жить более четверти века под пятой унижающего, оскорбляющего, считающего быдлом народ прогнившего насквозь и морально разложившегося правящего режима.





Здесь нужны не только терпение и выдержка, свойственные белорусам, но и стратегическое мышление, которое также нам, как никакому другому народу, присуще, поскольку без него нации, находящейся много столетий в исключительно сложных условиях, невозможно было бы выжить. Выжили мы тогда, выживем и сейчас, в противостоянии с агонизирующим режимом. Выживем и победим!