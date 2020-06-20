В Германии белорус вез на прицепе два краденых автомобиля









Как говорится в пресс-релизе, правоохранители проверили транспортное средство, состоящее из литовского тягача и французского прицепа, 15 июня в 17.30. Водитель собирался воспользоваться паромом и переправиться в Клайпеду.





На прицепе находились автомобили Lexus RX 450h и Toyota LandCruiser. Их осмотр показал, что номера кузовов не совпадают с указанными в накладных. Выяснилось, что машины с 12 июня объявлены в розыск властями Нидерландов как угнанные.





Авто были незаперты, и полицейские смогли обнаружить в салоне различные повреждения обшивки. А это указывает на манипуляции с электроникой.





Водитель пояснил, что по заданию своей компании погрузил автомобили в Нидерландах, чтобы доставить их в Литву. Документы на Lexus и Toyota и ключи от данных авто должны были быть отправлены по почте.





Другой полезной информации и соображений касательно груза белорус не сообщил. После консультации с прокуратурой мужчине позволили отбыть ближайшим паромом.