Только гомельчане 21 июня увидят необычное солнечное затмение

21 июня ожидается солнечное затмение, которое в Беларуси смогут увидеть только жители Гомельской области.













информации телеканала ОНТ, 5 июня открылся коридор затмений, который будет длиться в течение месяца. Потелеканала ОНТ, 5 июня открылся коридор затмений, который будет длиться в течение месяца.

Инесса Волочко, лектор Минского планетария: «Солнечное затмение будет видно в Беларуси только в Гомельской области, а вот, чтобы посмотреть лунное, нужно находиться где-нибудь в Северной, Южной Америке или Африке. Все любят наблюдать падающие звезды – метеорный поток. Он летом самый яркий. В середине августа (с 10 по 15 августа) пик. Нужна просто хорошая погода, в идеале уехать куда-то подальше от городов, чтобы не мешала засветка».





Как говорят астрологи, в воскресенье, 21 июня – максимальная фаза затмения. Можно загадать желание, и энергия затмения в этом обязательно поможет. «Главное правило – загадать это от души. Представьте себе, что у вас уже это есть. Т.е. желание загадывается так: не «я хочу что-то получить», а «в моей жизни это уже есть».



