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Блюда на любой вкус. Пять интересных рецептов из бананов

20.06.2020 12:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Помните эти смешные моменты в фильмах и мультфильмах, связанные с бананами? Идёт себе персонаж, наступает на кожуру, поскальзывается и падает. Самое интересное здесь в том, что поскользнуться на банановой кожуре очень сложно, поэтому в кинематографе этот приём служит для создания смешной ситуации.

К чему мы это всё? Просто хотим сказать, что лучше всё-таки бананы использовать по их прямому назначению – есть. А кожуру выбрасывать в мусорку. У нас есть пять интересных идей, как можно приготовить этот фрукт.

Блины

Нам понадобятся: бананы и куриные яйца. Пропорция 1 к 2.

Для начала очищаем бананы от кожуры, затем превращаем их в кашу при помощи блендера, добавляем яйца и вновь взбиваем. Масса должна получиться густой и с небольшой пенкой сверху. Далее готовим, как обычные блины: помещаем смесь на разогретую сковороду. Когда блин с одной стороны прожариться – перевернуть на другую сторону и довести до готовности.

Блюда на любой вкус. Пять интересных рецептов из бананов
Фото: instagram.com/strannayanilya

Каша

Нам понадобятся: 5 бананов, стакан молока, стакан воды, чайная ложка сахара или мёда, чайная ложка корицы, щепотка мускатного ореха и щепотка соли.

Очистив бананы от кожуры, помещаем их в блендер. Вливаем туда же молоко и воду, затем добавляем остальные ингредиенты. После этого включаем блендер и взбиваем его содержимое до однородной массы. Далее смесь выливается в сотейник или кастрюлю и готовится на медленном огне. Через 5 минут каша будет жидкой, через 10 – густой. 

Блюда на любой вкус. Пять интересных рецептов из бананов
Фото: instagram.com/stushazvereva

На гриле

Нам понадобятся: 4 банана, 80 г шоколада и 30 г миндаля.

Для начала нужно подготовить гриль. Затем моем бананы, не снимая кожуры. Далее в бананах делается глубокий продольный разрез и внутрь помещаются шоколад и орехи. Далее кладём бананы на решётку и ждём либо 15 минут, либо пока внизу кожура не потемнеет, а шоколад не расплавится.

Блюда на любой вкус. Пять интересных рецептов из бананов
Фото: instagram.com/einfach.schmackhaft

Мороженое

Нам понадобятся: 2 банана и 100 мл молока.

Нарезать банан кружками и заморозить. Потом вынуть замёрзший фрукт и поместить его в блендер. Туда же выливаем молоко. Дальше можно добавить всякие вкусности вроде шоколада, орехов, мёда и так далее. Потом закрываем крышку, включаем блендер и ждём, пока у нас не получится однородная масса. Далее можно или сразу съесть, или отправить в морозилку ещё на полчаса.

Блюда на любой вкус. Пять интересных рецептов из бананов
Фото: instagram.com/kaya_veg

Кетчуп

Нам понадобятся: 2 ст. л. растительного масла, чашка мелконарезанного репчатого лука, 2 ч. л. гранулированного чеснока, ч. л. хлопьев чили, половина ч. л. куркумы, половина ч. л. молотого душистого перца, 4 банана, полстакана белого уксуса, 6 ст. л. сахара, 2 ч. л. морской соли, полстакана воды.

Помещаем бананы в блендер и делаем из них пюре. В то же время в небольшой кастрюле нагреваем масло, но не доводим до кипения. Добавляем лук и варим, пока он не размякнет. Затем добавляем чеснок, чили, куркуму, душистый перец и держим на огне ещё минуту.

Блюда на любой вкус. Пять интересных рецептов из бананов
Фото: instagram.com/crazzzy_jam

Далее в кастрюлю помещаются бананы, уксус, сахар и морская соль. Доводим до кипения на среднем огне. После этого ставим минимальный огонь и варим примерно 15 минут, помешивая. Затем убираем с плиты и ждём 10 минут.

Наконец, остывший соус вновь отправляется в блендер и перемешивается. Затем продолжаем перемешивать и по чуть-чуть добавляем воду. Когда консистенция покажется вам приемлемой (не слишком густой), завершаем процесс приготовления. Кетчуп можно хранить около месяца, но лучше употребить в течение недели.

Кстати, недавно мы рассказывали о нескольких рецептах блюд, которые легко приготовить. И ингредиенты для них всегда под рукой – здесь подробнее.

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Помните эти смешные моменты в фильмах и мультфильмах, связанные с бананами? Идёт себе персонаж, наступает на кожуру, поскальзывается и падает. Самое интересное...
 
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