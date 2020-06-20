Анджелина Джоли объяснила, почему на самом деле развелась с Брэдом Питтом

Источник материала: ОНТ

Голливудская актриса Анджелина Джоли назвала причину развода с актером Брэдом Питтом, сообщает Fox News.

Пара развелась в 2016 году, и вот спустя несколько лет Джоли объяснила свое расставание с Питтом.

По словам актрисы, она решила уйти от отца своих детей именно ради их благополучия.

По ее словам, она в настоящее время сконцентрирована на исцелении своих детейю

Всего у актрисы шестеро наследников: 18-летний Мэддокс, 16-летний Пакс, 15-летняя Захара, 14-летняя Шайло, а также 11-летние Нокс и Вивьен.

Звезда добавила, что многие пользовались ее молчанием и распространяли ложные сведения о ее семье.

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