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Доктор Мясников назвал признаки хорошего врача

20.06.2020 13:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Доктор Мясников назвал признаки хорошего врача

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как отличить хорошего доктора от плохого. Советами он поделился с подписчиками в Instagram.

По словам специалиста, добросовестный медик не будет объяснять все симптомы пациента тем, что у того есть паразиты. Также хороший врач не станет лечить гипертонию курсами капельниц или внутримышечных инъекций, и не пропишет антибиотики, если у человека температура тела ниже 38 градусов и нет соответствующих симптомов.

Мясников добавил, что пациенту следует усомниться в профессионализме доктора, если тот назначает вместе с антибиотиками противогрибковый препарат или советует принимать «полезные бактерии», а также рекомендует «очистить печень» или восстанавливать хрящевую ткань при помощи поедания холодца.

Хороший доктор, как считает Мясников, не назначит беременной женщине поливитамины, не предупредив ее, что большие дозы витамина А опасны для плода.

Фото: РИА Новости / Владимир Песня

 

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как отличить хорошего доктора от плохого. Советами он поделился с подписчиками в Instagram. По словам специалиста,...
 
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