horki.info В июне исполнилось бы 100 лет известному спортсмену и тренеру Михаилу Ильичу Цейтину. О его удивительной судьбе и принципах жизни пишет

С цирковой труппой объехал весь Советский Союз

Далекий 1926 год. В Горках оказалась передвижная труппа цирка. С замиранием сердца зрители следили за трюками циркачей. Особенно шестилетний Михаил Цейтин.





С детства он без особых усилий совершал кувырки, делал стойки на голове. Это мальчик и продемонстрировал руководителю труппы, а тот предложил матери отпустить с ними ловкого мальчишку. Она согласилась, ведь муж два года назад умер, оставив ее с восемью детьми. Так Михаил стал членом цирковой труппы, которая объехала весь Советский Союз.





Шли годы, и наш земляк овладевал премудростями цирковой акробатики. Кроме природной ловкости, он обладал еще одним совершенно неоценимым достоинством – смелостью. Михаил вспоминал, что однажды в Бухаре организаторы выступлений привязали на головокружительную высоту трос, и на нем юный акробат стал совершать свои трюки, в том числе стойки на голове и на одной руке.





Спустя четыре года Миша во время одного из выступлений получил серьезную травму. Пришлось полгода пролежать в гипсе, а затем вернуться в Горки. Здесь он продолжил учиться в школе и активно занимался акробатикой.





Нашему герою повезло, что в Горках тренером работала гимнастка Фаина Исааковна Красильщикова. Она подготовила команду, которая в 1934 году на республиканском гимнастическом празднике пионеров и школьников стала третьей в командном зачете, пропустив вперед только Витебск и Бобруйск.





Из фамилии потерялась буква "л"

В 1994 году автору этой статьи удалось встретиться с Михаилом Ильичом Цейтиным. Он рассказал, что его дед был кантонистом – так в ХIХ веке называли еврейских юношей, которых призывали в армию в 12-летнем возрасте, они проходили солдатскую подготовку в особых школах. Фамилия деда была Цейтлин. Но, оказавшись в рядах кантонистов, во время службы он потерял букву "л" и стал Цейтиным. После службы дед решил поселиться в Горках.









Фото: Максим Малиновский, people.onliner.by.





Участвовал в советско-финской войне в лыжных рейдах

Во время нашей встречи Михаил Ильич подарил горецкому музею фотографию, где изображены члены нашей команды в памятном 1934 году.









1934 год. Сборная команда юных гимнастов Горецкого рана стала победителем первенства БССР. Михаил Цейтин – в центре в первом ряду.





"После этих соревнований я решил посвятить свою жизнь спорту и много тренировался, – вспоминал Михаил Цейтин. – В 1937 году меня послали в Смоленск на первенство шести городов по гимнастике среди юношей, где я занял первое место. Присутствующие на соревнованиях преподаватели предложили поступать в Белорусский техникум физический культуры. Пока привез в Минск документы, техникум 22 июля 1937 года был преобразован в институт. Так исполнилась моя мечта".





Правда, окончить вуз не удалось. Уже в 1940 году в составе лыжного батальона, сформированного из студентов-добровольцев, участвовал в советско-финской войне – в лыжных рейдах по тылам противника.

Ему хотели ампутировать ногу, но помогла бомбежка госпиталя и профессиональный врач

Когда началась Великая Отечественная война, служил сначала в пехоте, а после окончания школы младших авиаспециалистов стрелком – радистом. Летал на штурмовиках Ил-2.





Занятия спортом помогли и тут. "Как-то техник нашей эскадрильи неделю не спал, – вспоминал наш герой. – Вот и забыл вытащить предохранительную чеку от ФАБ-250 – фугасной авиабомбы. В итоге мне пришлось вылезать на крыло и подпиливать тросик на высоте 1 800 метров. Иначе бомба не сработала бы".





В одном из боев получил тяжелое ранение в бедро, врачи хотели ампутировать ногу, операцию назначили на утро… Можно только представить, что значит для спортсмена потерять ногу!

Но судьба распорядилась иначе. Ночью госпиталь, в котором лежал Михаил, попал под бомбежку. Всех раненых в срочном порядке отправили в Уфу. 19 суток наш земляк ехал в подвесной люльке в товарном вагоне. "Уже в Уфе, – вспоминал Цейтин, – я стал говорить: "Как же гимнаст и без ноги!" Я понимал, что пальцы ног я чувствую, а значит, надежда есть. Наконец, один санитар мне говорит: "Завтра утром здесь должен быть врач Л.Цыпкин". А ведь это мой преподаватель! До войны он вел у нас в институте травматологию и хирургию. Он пришел ко мне, посмотрел ногу и сохранил ее".





В годы войны, когда фашисты расстреляли еврейское гетто в Горках, погибли многие родственники Цейтина. Во время нашей встречи, Михаил Ильич с горечью рассказывал, что после войны приехал в наш город и говорил со свидетелями о своей родственнице Шевелевой. Ей вместе с дочерью удалось убежать за день до расстрела в одну из ближайших деревень. Однако их выдал полицейский. Обеих жестоко избили, привязали к лошади и тащили волоком к месту расстрела в Белый Ручей.

Отработал на одном месте более 70 лет!

После войны было заманчивое предложение – остаться в армии и заниматься строевой и физической подготовкой в Нахимовском училище. Но наш земляк решил вернуться в родной институт. Получил диплом и остался на кафедре гимнастики. Был преподавателем, старшим преподавателем, доцентом Белорусского университета физической культуры. С февраля 1947 года работал на одном месте более 70 лет! Заметим, в Республике Беларусь преподавателей с таким огромным стажем больше не было. А будет ли?









Активно занимался не только преподавательской, но и научной деятельностью. Он автор более 60 опубликованных методических разработок. Как тренер сборной СССР и БССР по акробатике подготовил 96 мастеров спорта СССР. Восемь его питомцев становились чемпионами СССР, подготовил заслуженных тренеров СССР Леонида Лившица и Владимира Швальбо.

Ему предлагали помочь в подготовке космонавтов!

Есть в творческой биографии Цейтина и совсем уж необычные страницы его деятельности. В частности, был режиссером многих спортивно-театрализованных праздников в Москве, Казани, Минске и даже в Монголии.





В 1967 году Михаил Ильич выступал на всесоюзной конференции по теме "Совершенствование вестибулярного анализатора средствами акробатики". После этого ему предложили разработать программу и оказать практическую помощь в укреплении вестибулярного аппарата для космонавтов СССР. В его памяти остались встречи с Германом Титовым, Владиславом Волковым и Георгием Добровольским.





Цейтин разработал методику подготовки футболистов. Его методическая и практическая помощь помогла футбольной команде "Беларусь" стать бронзовым призером, а в 1982 году минской команде "Динамо" – чемпионом СССР.

Пять раз становился чемпионом Беларуси по акробатике

Полученное ранение в годы войны не помешало Михаилу Ильичу вернуться в большой спорт. Активно участвовал во всесоюзных и республиканских соревнованиях – в парной и групповой акробатике. Пять раз становился чемпионом Беларуси по акробатике (1949-1953), был призером первенства СССР по акробатике (1949-1952).





Ему было присвоено звание заслуженного тренера СССР и БССР. Михаил Цейтин был судьей Международной категории. Избирался председателем Федерации акробатики Беларуси (1949-1974).

Наш земляк был награжден 17 орденами и медалями.

Его правилом было впитывать жизнь такой, какая она есть

В 97 лет Михаил Ильич продолжал преподавательскую деятельность. Когда у него спрашивали, как дожить до старости и сохранить трудоспособность, он говорил, что никогда не признавал никакой диеты и ел то, что хочется, и тогда, когда хочется.





Михаил Ильич не делал по утрам зарядку, считал, что это вредно, потому что "организм еще не проснулся". Но, рекомендовал всем обязательно заниматься спортом или делать физические упражнения. Говорил, что для этого не обязательно идти в спортзал, потому что "даже в самой бедной квартире есть четыре тренажера: ковер, стол, табуретка, диван".

Признавался, что в 90 лет делал стойку на руках, прыгал на батуте и крутил сальто!

Секретом долголетия формулировал так: "Впитывать жизнь такой, какая она есть". Был уверен, что жизнь губит зависть и озлобление.





Мечтал и был уверен, что доживет до 100 лет. К сожалению, Михаил Ильич Цейтину умер 15 апреля 2018 года на 98 году жизни.







