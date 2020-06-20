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В Гомельском районе спасатели помогли женщине, которая упала в колодец
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 19 июня около семи часов утра в агрогородке Еремино Гомельского района в поле женщина провалилась в люк.
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Подразделения МЧС при помощи лестницы-палки помогли пострадавшей. После осмотра медиками спасённая была госпитализирована.
На прошлой неделе спасатели пришли на помощь маленькой девочке в Полоцке.
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Новости Беларуси. 19 июня около семи часов утра в агрогородке Еремино Гомельского района в поле женщина провалилась в люк. По сведениям Гомельского ОУМЧС,...
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