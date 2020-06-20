В Гомельском районе спасатели помогли женщине, которая упала в колодец

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 19 июня около семи часов утра в агрогородке Еремино Гомельского района в поле женщина провалилась в люк.

По сведениям Гомельского ОУМЧС, прибывшие спасатели установили, что в колодце находится 52-летняя гражданка. Она шла по полю, не заметила люк и провалилась вниз. Самостоятельно выбраться женщина не смогла.



Фото: Гомельское ОУМЧС

Подразделения МЧС при помощи лестницы-палки помогли пострадавшей. После осмотра медиками спасённая была госпитализирована.



Фото: Гомельское ОУМЧС

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