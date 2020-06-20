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В Гомельском районе спасатели помогли женщине, которая упала в колодец

20.06.2020 13:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 19 июня около семи часов утра в агрогородке Еремино Гомельского района в поле женщина провалилась в люк.

По сведениям Гомельского ОУМЧС, прибывшие спасатели установили, что в колодце находится 52-летняя гражданка. Она шла по полю, не заметила люк и провалилась вниз. Самостоятельно выбраться женщина не смогла.

В Гомельском районе спасатели помогли женщине, которая упала в колодец
Фото: Гомельское ОУМЧС 

Подразделения МЧС при помощи лестницы-палки помогли пострадавшей. После осмотра медиками спасённая была госпитализирована.

В Гомельском районе спасатели помогли женщине, которая упала в колодец
Фото: Гомельское ОУМЧС 

На прошлой неделе спасатели пришли на помощь маленькой девочке в Полоцке.

Голова ребёнка застряла между перилами горки – здесь подробности.

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Новости Беларуси. 19 июня около семи часов утра в агрогородке Еремино Гомельского района в поле женщина провалилась в люк. По сведениям Гомельского ОУМЧС,...
 
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