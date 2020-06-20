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Kia готовит новый минивэн Carnival: машину покажут уже этим летом
Источник материала: Tut.by
Корейский производитель обнародовал первую «дразнилку» с изображением минивэна Kia Carnival (на некоторых рынках модель известна как Sedona) следующего поколения.
Уже даже по тизеру видно, что внешность Carnival четвертого поколения будет серьезно отличаться от предшественника — в облике появятся элементы дизайна, присущие SUV и кроссоверам. По всей длине кузова нового Carnival протянется ярко выраженная поясная линия, соединяющая фары и задние фонари, а стойка крыши за задними дверями выполнена в виде характерного «плавника», который будет декорирован хромом. К слову, для новинки маркетологи Kia даже придумали отдельный термин — Grand Utility Vehicle («большой универсальный автомобиль»).
Известно, что за основу нового Carnival будет взята платформа
Рыночный дебют нового Carnival состоится в третьем квартале текущего года на рынке Кореи. Далее последует поэтапный запуск в других регионах мира. В Kia отметили, что вопрос о возможном появлении новой модели на рынке ТС «сейчас изучается».
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Корейский производитель обнародовал первую «дразнилку» с изображением минивэна Kia Carnival следующего поколения.
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