Kia готовит новый минивэн Carnival: машину покажут уже этим летом

Источник материала: Tut.by

Корейский производитель обнародовал первую «дразнилку» с изображением минивэна Kia Carnival (на некоторых рынках модель известна как Sedona) следующего поколения.





Уже даже по тизеру видно, что внешность Carnival четвертого поколения будет серьезно отличаться от предшественника — в облике появятся элементы дизайна, присущие SUV и кроссоверам. По всей длине кузова нового Carnival протянется ярко выраженная поясная линия, соединяющая фары и задние фонари, а стойка крыши за задними дверями выполнена в виде характерного «плавника», который будет декорирован хромом. К слову, для новинки маркетологи Kia даже придумали отдельный термин — Grand Utility Vehicle («большой универсальный автомобиль»).

Известно, что за основу нового Carnival будет взята платформа Sorento — также четвертой генерации, представленной минувшей весной. По всей видимости, с кроссовером будущая новинка разделит и гамму силовых агрегатов, включая 2,5-литровую бензиновую турбо-«четверку» объемом 2,5 л, гибридную установку на основе турбомотора 1.6 и 2,2-литровый дизель.

Рыночный дебют нового Carnival состоится в третьем квартале текущего года на рынке Кореи. Далее последует поэтапный запуск в других регионах мира. В Kia отметили, что вопрос о возможном появлении новой модели на рынке ТС «сейчас изучается».