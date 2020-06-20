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Документы Бабарико переданы в ЦИК
Источник материала: БДГ
Пакет документов претендента на пост президента Виктора Бабарико, необходимый для регистрации кандидатом, приняли в Избиркоме.
Об этом сообщили в инициативной группе выдвиженца.
Там отметили: несмотря на то, что экс-глава Белгазпромбанка и его сын в настоящее время находятся в СИЗО КГБ, он имеет «пассивное право» быть избранным в президенты.
Напомним, претенденты на этот пост могут принести документы с 20 июня до4 июля включительно.
Пакет включает заявление о согласии баллотироваться; анкету с автобиографией; копии документов об образовании, месте работы и должности; доходы о доходах и имуществе самих будущих кандидатов и их близких родственников; отчет о расходовании финансов из избирательного фонда.
19 июня глава ЦИК подтвердила, что задержание и уголовное расследование не лишают Бабарико «пассивного права» быть избранным. Отказать в регистрации могут в случае непредставления документов, соответствующих действительности сведений, имеющих существенный характер, а также при превышении более чем на 20% предельного размера расходования средств избирательного фонда.
Пока политик находится в статусе подозреваемого, о предъявлении ему обвинения официально не сообщалось.
Избирательный штаб Бабарико параллельно набирает инициативную группу для проведения кампании по проведению референдума по изменению Конституции.
«Я хочу объявить новую инициативу. Я предлагаю провести общереспубликанский референдум по изменению Конституции», - сказал Бабарико в видеообращении, распространенном в пятницу вечером. По информации штаба политика, видео было записано до его задержания и помещения в СИЗО КГБ.
18 июня стало известно, что правоохранительные органы
В совместном обращении РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет» и Правозащитный центр «Весна» к Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по правам человека и ряду специальных тематических докладчиков ООН говорится о том, что в Беларуси ситуация с правами человека вышла из-под контроля.
Ранее правозащитники уже
В Европарламенте
19 июня на совещании Александр Лукашенко
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Пакет документов претендента на пост президента Виктора Бабарико, необходимый для регистрации кандидатом, приняли в Избиркоме. Об этом сообщили в инициативной...
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