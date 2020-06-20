Документы Бабарико переданы в ЦИК

Пакет документов претендента на пост президента Виктора Бабарико, необходимый для регистрации кандидатом, приняли в Избиркоме.

Об этом сообщили в инициативной группе выдвиженца.

Там отметили: несмотря на то, что экс-глава Белгазпромбанка и его сын в настоящее время находятся в СИЗО КГБ, он имеет «пассивное право» быть избранным в президенты.

Напомним, претенденты на этот пост могут принести документы с 20 июня до4 июля включительно.

Пакет включает заявление о согласии баллотироваться; анкету с автобиографией; копии документов об образовании, месте работы и должности; доходы о доходах и имуществе самих будущих кандидатов и их близких родственников; отчет о расходовании финансов из избирательного фонда.

19 июня глава ЦИК подтвердила, что задержание и уголовное расследование не лишают Бабарико «пассивного права» быть избранным. Отказать в регистрации могут в случае непредставления документов, соответствующих действительности сведений, имеющих существенный характер, а также при превышении более чем на 20% предельного размера расходования средств избирательного фонда.

Пока политик находится в статусе подозреваемого, о предъявлении ему обвинения официально не сообщалось.

Избирательный штаб Бабарико параллельно набирает инициативную группу для проведения кампании по проведению референдума по изменению Конституции.

«Я хочу объявить новую инициативу. Я предлагаю провести общереспубликанский референдум по изменению Конституции», - сказал Бабарико в видеообращении, распространенном в пятницу вечером. По информации штаба политика, видео было записано до его задержания и помещения в СИЗО КГБ.

18 июня стало известно, что правоохранительные органы задержали потенциального кандидата на пост президента экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Перед этим у него дома и в банке прошли обыски .

В совместном обращении РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет» и Правозащитный центр «Весна» к Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по правам человека и ряду специальных тематических докладчиков ООН говорится о том, что в Беларуси ситуация с правами человека вышла из-под контроля.

Ранее правозащитники уже сообщали о том, что избирательная кампания в Беларуси проходит в атмосфере страха и давления.

18 и 19 июня в Минске и многих других городах прошли акции солидарности с задержанными в ходе предвыборной кампании. В результате акций, по данным правозащитного центра «Весна», правоохранительными органами было задержано около 120 человек.

В Европарламенте возмущены действиями белорусских властей, осуждают аресты, задержания и преследования потенциальных кандидатов, оппозиционных политиков и мирных протестующих в преддверии президентских выборов в Беларуси.