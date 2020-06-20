Дело Ефремова: представители актера больше не будут предлагать семье Захарова возместить ущерб

Его представители отказались от идеи заплатить семье Захарова





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«Мы решили больше денег не предлагать семье погибшего. Наше прежнее предложение остается в силе, но если они не хотят им пользоваться, то пусть все будет так, как решит суд», — сказал адвокат Ефремова Эльман Пашаев.





пишет ТАСС. Кроме того, стало известно о том, что психиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым,ТАСС.

Актеру грозит от пяти до 12 лет колонии.

"Согласно заключению экспертизы, Ефремов вменяемый, психических отклонений не имеет. Он признал, что употребляет алкоголь и наркотики", - сказал источник. По его словам, актер хотя и находился в депрессивном состоянии, но вел себя вежливо и корректно, адекватно ситуации и осознавал все происходящее с ним.