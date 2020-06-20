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Лукашенко и женский вопрос: хотел, как лучше, а получилось, как всегда

20.06.2020 14:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

“У нас Конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу. А если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага. Это я имел в виду, а не потому, что я не уважаю женщин”, — заявил Александр Лукашенко общаясь с участниками памятной церемонии в Могилёвсой области.



Александр Лукашенко считает, что его не получится противопоставить женщинам:

“Меня пытаются сейчас с женщинами столкнуть. Помните, я однажды сказал, что в Беларуси пока женщина не может быть президентом. Ряд причин назвал, но выхватили из контекста Конституцию. Если бы не было женщин, я бы не был президентом".

29 мая во время посещения МТЗ Александр Лукашенко заявил, что “Конституция в стране не под женщину”. 

В ответ на эти слова на него подали заявления в ЦИК с просьбой рассмотреть высказывание кандидата и действующего главы государства и вынести ему предупреждение. Однако там не увидели правовых оснований для вынесения предупреждения Александру Лукашенко. В комиссии также считают, что позиция авторов обращений отражает лишь их личное мнение.
 
 
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“У нас Конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу. А если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага. Это я имел в виду, а не потому, что я не уважаю...
 
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