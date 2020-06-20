Лукашенко и женский вопрос: хотел, как лучше, а получилось, как всегда









Александр Лукашенко считает, что его не получится противопоставить женщинам:





“Меня пытаются сейчас с женщинами столкнуть. Помните, я однажды сказал, что в Беларуси пока женщина не может быть президентом. Ряд причин назвал, но выхватили из контекста Конституцию. Если бы не было женщин, я бы не был президентом".





29 мая во время посещения МТЗ Александр Лукашенко заявил, что “Конституция в стране не под женщину”.





В ответ на эти слова на него подали заявления в ЦИК с просьбой рассмотреть высказывание кандидата и действующего главы государства и вынести ему предупреждение. Однако там не увидели правовых оснований для вынесения предупреждения Александру Лукашенко. В комиссии также считают, что позиция авторов обращений отражает лишь их личное мнение.



