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Вы этого ждали. В Беларуси начались продажи хитового Redmi Note 9 Pro: сколько он стоит
Источник материала: KYKY>
В Беларуси стартовали продажи хитового смартфона Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Напоминаем вам его характеристики и рассказываем, чем он так уж хорош.
Redmi Note 9 Pro оснащен мощной 64-мегапиксельной камерой, готовой к самым разным ситуациям. Четыре Pro-камеры – четыре различных вида съемки. Широкоугольный объектив на 119° и макрообъектив на 5МП, не позволят вам упустить не единой детали.
Фронтальная камера 16МП с искусственным интеллектом делает портретные снимки высокого качества и позволяет разблокировать смартфон по лицу. Селфи стали еще более захватывающими благодаря замедленной съемке.
Процессор – Qualcomm Snapdragon 720G. Redmi Note 9 Pro построен на основе 8-нм техпроцесса для обеспечения высокой производительности – и при этом остается энергоэффективным.
Redmi Note 9 Pro выводит смартфоны на новый флагманский уровень. IPS дисплей 6,67 дюйма, прошедший сертификацию TÜV Rheinland, обеспечивает глазам комфорт благодаря защите от синего света. У гаджета симметричный дизайн. Да, сканер отпечатков пальцев стал удобнее: теперь кнопка питания и датчик отпечатков пальцев объединены в одно целое. Корпус – из стекла Corning® Gorilla® Glass 5 с двух сторон, что защищает смартфон от нежелательных повреждений.
Благодаря большому аккумулятору 5020 мАч Redmi Note 9 Pro способен работать без подзарядки весь день, всю ночь и даже на следующий день. Впервые в серии Redmi Note быстрая зарядка 30 Вт. Заряд в 57% достигается за 30 минут. В комплект поставки также входит быстрое зарядное устройство на 33Вт.
Стоимость Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/128 – 849 рублей: такая цена у всех официальных дилеров. Подробности ищите по
ООО «ГиперАйТиТрэйд»
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В Беларуси стартовали продажи хитового смартфона Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Напоминаем вам его характеристики и рассказываем, чем он так уж хорош. Redmi Note 9 Pro оснащен мощной...
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