Открылся мемориальный комплекс памяти сожженных деревень Могилевской области

Источник материала: Горецкий вестник

Боль и горе, пережитые в годы войны, стали для следующих поколений белорусов настоящей травмой. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в деревне Борки Кировского района, передает БЕЛТА.





Глава государства отметил, что нынешний год проходит под знаком священного для жителей страны праздника — юбилея Великой Победы. «Она подарила нам 75 лет мирной жизни. Жизни, за которую Беларусь заплатила слишком дорого», — подчеркнул белорусский лидер.

Самым непостижимым последствием той войны он назвал геноцид мирного населения. «Боль, горе и чувство невосполнимой утраты, которые испытал наш народ, стали для следующих поколений белорусов настоящей травмой», — заявил Президент.

«Читая воспоминания очевидцев, глядя на чудовищные фото и кинохронику преступлений гитлеровских оккупантов, мы никогда не сможем понять, как солдаты, у которых есть мать, которые сами познали счастье отцовства, смогли убивать безоружных людей. Особенно детей. И даже не убивать — бросать в колодцы живыми. Как они не увидели в наших стариках, женщинах и малышах хоть какое-то напоминание о своих родных людях. Уничтожали хладнокровно и методично, даже младенцев поднимали на штыки, экономя патроны…», — сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что это звучит дико и страшно, но нельзя себе позволить подбирать щадящие слова, вспоминая зверства, которые творились на белорусской земле в годы Великой Отечественной войны. «Не можем, потому что забытые эмоции — это первый шаг к забвению событий, которые их вызвали», — подчеркнул он.

Президент Беларуси отдал дань памяти погибшим жителям деревни Борки и окрестных поселков, была объявлена минута молчания. Александр Лукашенко осмотрел объекты мемориального комплекса, возложил цветы к основной композиции мемориала «Беларусь — скорбящая мать», пообщался с ветеранами, участниками мероприятия. Он также зажег поминальную свечу в память о погибших в часовне перед иконой Божией матери.





Фашизм и ненависть под знаменами демократии белорусы на своей земле не пропустят. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в деревне Борки Кировского района, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы никогда не забудем, как разрушают души идеи расового превосходства человека над человеком. Никогда, потому что даже после падения гитлеровского режима идеи фашизма не остались в прошлом. Они живут в тех, кто сегодня называет праздник 9 Мая «победобесием», кто рушит памятники воинам-освободителям, кто героизирует предателей и коллаборационистов, поклоняется нацистской символике», — отметил глава государства.

По его словам, это говорит о том, что мир не извлек уроки, отдельные государства и правительства по-прежнему, как это было накануне Второй мировой, не замечают, а порой поощряют проявления радикализма в обществе, а порой открытого терроризма.

«Скажу прямо: фашизм, ненависть под знаменами демократии белорусы на своей земле не пропустят, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Мы продолжим воспитывать своих детей на ценностях мира и человеческой жизни».

Президент высказал убеждение, что ребенок, который в сознательном возрасте хотя бы раз в жизни посетит один из белорусских мемориалов с похожей историей, никогда не допустит даже мысли о том, что на земле есть люди, недостойные жить и быть свободными.

«Каждые новые поколения белорусов мы будем растить, передавая им память не только о подвигах их предков, но и о боли‚ которая сделала наш народ сильнее, научила беречь мир, спокойствие. Беларусь будет помнить, чтобы и другие страны не забывали, кто заплатил за Великую Победу самую большую цену, освободил завоеванные гитлеровской Германией земли и спас народы от геноцида. Пусть символы мемориального комплекса в деревне Борки пронесут эту правду через века», — резюмировал белорусский лидер.

Главная общая задача — защитить страну. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в деревне Борки Кировского района, передает корреспондент БЕЛТА.





«Нет более мирных людей, чем мы — белорусы. Мы очень страдали в своей истории, практически никогда не были суверенными и независимыми. Эти суверенитет и независимость, в отличие от многих, прежде всего советских, народов, на нас свалились неожиданно. Мы получили 20 с лишним лет тому назад осколок огромной империи. Без руководства, правительства, денег. Да что без денег — кушать нечего было», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что, получив независимость, белорусский народ за совершенно короткий промежуток построил красивую, цветущую, тихую и спокойную страну.

«Создавая все это вместе с вами, я думал о том, что не только мы, но прежде всего наши дети должны получить этот клочок земли и жить на ней своим умом без плетки, не в лаптях. Красивыми, спокойными и мудрыми, — подчеркнул Президент. — Но я представить не мог, что спустя 75 лет после победы над нацизмом и спустя четверть века после того, как мы начали выстраивать этот тихий и спокойный дом, имя которому — Беларусь, нам снова придется (пусть мирным путем на сегодняшний день) отстаивать этот мир и покой».

«Я никогда не думал, что в Беларуси могут появиться люди, которые хотят сломать, уничтожить страну, изувечить память и все то, что сделал наш белорусский народ», — заявил глава государства.

Президент заметил, что нет чего-то опасного и страшного на сегодняшний день, какой-то катастрофы, в том числе в сознании людей, но «нам постоянно подкидывают, подбрасывают, нагнетая обстановку».

«Оценивая мои действия и поступки в этот очень опасный момент для суверенитета и независимости страны, хочу, чтобы вы понимали меня. Что предать, сломать и уничтожить то, что мы с вами создавали четверть века, никому не будет позволено. Мы должны сохранить нашу спокойную и мирную страну во имя погибших ради этого, во имя детишек, которые не видели, что такое детский сад, школа. Мы должны сохранить свою страну. И мы ее сохраним», — подчеркнул белорусский лидер.

Президент Беларуси Александр Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил представить к госнаградам создателей мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в Борках. Об этом он заявил сегодня, общаясь с участниками памятной церемонии, передает корреспондент БЕЛТА.

«Это душевный памятник, без выпендрежа. То, что надо», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко дал высокую оценку тому, как в бетоне и скульптурах удалось передать все задуманное. Более того, все реализовано в сжатые сроки.

В память о жителях деревни Борки и сожженных деревнях области в 1964 году к 20-летию освобождения Кировского района от немецко-фашистских захватчиков был установлен памятник-скульптура воина и девушки, которая возлагает цветы. Спустя 62 года после трагедии возведена часовня в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших». Чуть позже установлена стена памяти сожженных деревень Могилевской области.

В 2019 году руководство области приняло решение провести реконструкцию памятных знаков в данной деревне и создать на этом месте мемориал, раскрывающий и показывающий в полной мере все зверства нацизма.

Эскизный проект мемориала в деревне Борки «Памяти сожженных деревень Могилевской области» был разработан группой молодых скульпторов и архитекторов. В соответствии с проектом появились элементы комплекса, олицетворяющие собой ужас той трагедии: улица с фрагментами обгоревших стен домов, которые показывают места, где они когда-то стояли. Оставленные в них вещи символизируют внезапно прервавшуюся мирную жизнь и беззащитность перед бесчеловечной жестокостью. На обгоревших бревнах — свидетельства людей, выживших в той чудовищной трагедии.

Установлены скульптурные композиции: «Беларусь — скорбящая мать», представляющая собой фигуру застывшей у пустой колыбели скорбящей матери, лишенной карателями детей и будущего, «Пламя» — образ разъяренной стихии, в которой оказались живые люди (перед посетителями предстают фигуры мечущихся в пламени жертв) и «Колодец» — место траура и памяти о замученных детях, заживо брошенных в колодцы.

По окончании этой импровизированной улицы установлен камень с посланием к потомкам и посажен парк, олицетворяющий собой жизнь.-

Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал скорое повышение трудовых пенсий. Об этом он заявил сегодня, общаясь с участниками памятной церемонии в деревне Борки Кировского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что во время сбора подписей порой поднимался вопрос о пенсиях. «Пенсия, конечно, небольшая. Что имеем, то имеем. Но я вчера правительство попросил (указ еще не вышел). У нас где-то в четвертом квартале планировали повысить пенсии. Тем не менее, я попросил, чтобы перенесли то повышение сюда. У нас немного есть денег. Мы должны ветеранам, пенсионерам помочь. Насколько это возможно. Это не популизм, не ради каких-то выборов, я никогда это не делал», — сказал Александр Лукашенко.

«Но если ветераны, пенсионеры поднимают вопрос, хоть 10-20 долларов, но надо добавить сейчас, чтобы вам было полегче», — добавил глава государства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что выбранный путь реагирования на пандемию, в частности решение не останавливать производства и экономику, фактически позволило сохранить страну. Об этом он заявил сегодня, общаясь с участниками памятного мероприятия в деревне Борки Кировского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что это не бравада. «Я видел много месяцев тому назад, что от нас хотят. Дело в том, что у нас бы страны уже к этому времени не было. Нам бы принесли доллар или российский рубль…», — сказал Александр Лукашенко.

«Но мы работаем сегодня, хоть как-то дышим. А хотели, чтобы мы не дышали. Я знаю, чего они хотели. Не получилось. Дальше вы больше поймете, что это правда», — добавил белорусский лидер.