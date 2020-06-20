Из кроссовера Geely Atlas сделали пикап

Источник материала: Tut.by

Очередной слив из сертификационной базы министерства промышленности Китая — это грядущий пикап на основе… кроссовера Geely Atlas. А точнее — его обновленной версии, показанной год назад в Китае под местным именем Boyue Pro .



Фото: Autohome.com.cn

Согласно документам, пикап будет называться Remote FX — на слитых в Сеть фотографиях он изображен полностью в серийном обличии и без какого-либо камуфляжа. А в придачу китайским журналистам удалось разузнать и кое-какие характеристики грузовичка, который у исходного «паркетника» унаследует несущую конструкцию.



Фото: Autohome.com.cn

Так, колесная база у Remote FX останется при прежних 2,67 м, но в длину пикап заметно удлинится — до 4,9 м. Длина грузовой площадки составит 1125 мм, а ширина — 1230 мм. При этом заявленная грузоподъемность достаточно скромная — лишь 540 кг. Под капотом ожидается знакомый по Boyue Pro 1,8-литровый четырехцилиндровый турбомотор с отдачей 184 л.с., с которым пикап сможет развивать максимальные 150 км/ч.

Официальный дебют пикапа Geely должен состояться до конца текущего года — подробности не за горами.