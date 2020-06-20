У Полоцкого винодельческого завода все-таки появился новый владелец





Фото: @alex_kolo1976





— После длительной работы территория и здания бывшего Полоцкого винодельческого завода были переданы ПТУП «Винный мастер» под реализацию инвестиционного проекта «Организация производства по выпуску алкогольной продукции», — говорится в сообщении Александра Колодынского.





Напомним, что осенью 2017 года Полоцкий винзавод подал заявление о банкротстве. В октябре того года предприятие собирались продать с аукциона, а СМИ сообщали об интересе к заводу со стороны российских и молдавских инвесторов. Размер стоимости имущественного комплекса предприятия тогда оценили в 3 млн 972 тысяч рублей.





В мае 2017 года была поставлена точка в деле о коррупции на винзаводе. Фигуранты — директор, замдиректора по коммерческим вопросам, главный бухгалтер предприятия, а также индивидуальный предприниматель из Минска — получили от трех лет ограничения свободы до семи лет колонии усиленного режима.