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У Полоцкого винодельческого завода все-таки появился новый владелец
Источник материала: Партизан
У Полоцкого винодельческого завода появился новый владелец, сообщил заместитель председателя Полоцкого райисполкома Александр Колодынский в своем аккаунте в Инстаграм.
Фото: @alex_kolo1976
— После длительной работы территория и здания бывшего Полоцкого винодельческого завода были переданы ПТУП «Винный мастер» под реализацию инвестиционного проекта «Организация производства по выпуску алкогольной продукции», — говорится в сообщении Александра Колодынского.
Напомним, что осенью 2017 года Полоцкий винзавод подал заявление о банкротстве. В октябре того года предприятие собирались продать с аукциона, а СМИ сообщали об интересе к заводу со стороны российских и молдавских инвесторов. Размер стоимости имущественного комплекса предприятия тогда оценили в 3 млн 972 тысяч рублей.
В мае 2017 года была поставлена точка в деле о коррупции на винзаводе. Фигуранты — директор, замдиректора по коммерческим вопросам, главный бухгалтер предприятия, а также индивидуальный предприниматель из Минска — получили от трех лет ограничения свободы до семи лет колонии усиленного режима.
В 2019 году работники предприятия написали обращение в СМИ. Они просили сохранить производство и рабочие места.
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У Полоцкого винодельческого завода появился новый владелец, сообщил заместитель председателя Полоцкого райисполкома Александр Колодынский в своем аккаунте в...
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