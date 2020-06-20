«Сегодня я беларус». Бизнесмен Чичваркин пожелал «соседям и братьям избавиться от диктатуры»

Источник материала: KYKY

Российский бизнесмен в «изгнании» Евгений Чичваркин, который активно ведет Instargam, сделал пост о происходящем в Беларуси. В аккаунтре Евгения 756 000 подписчиков, чаще всего он пишет о политике – правда, российской. На этот раз он написал о предстоящих выборах президента в нашей стране.

Вот что он написал: «Сегодня я белорус! Искренне желаю нашим соседям и братьям избавиться от диктатуры и вернуть политический процесс в общество с минимальными по возможности жертвами. Надеюсь российские танки останутся дома, изгаженной Тверской достаточно».

Евгений Чичваркин – бывший совладедец «Евросети», с 2008 года вынужденно живет в Британии, ведет винный и ресторанный бизнес. В России против него было возбуждено уголовное дело – и до момента «смены режима», по словам Чичваркина, в Россию он не вернется из-за преследования.