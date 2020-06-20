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Полузащитник "Слуцка" получил две жёлтых карточки за три минуты
Источник материала: Партизан
19 июня прошли два матча 14-го тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге.
"Славия" выиграла у "Смолевичей" — 2:1, а "Нёман" в гостях обыграл "Слуцк" — 1:0. У гродненцев это пятая победа подряд, а вот бывший лидер первенства "Слуцк" опускается всё ниже в турнирной таблице. В конце второго тайма полузащитник хозяев поля Юрий Козлов получил две жёлтых карточки за три минуты и был удалён, как и его партнёр по команде Роман Кривулькин.
Уже после матча удалили случчанина Марата Бураева, который нецензурно выражался в адрес судьи.
Другие матчи тура пройдут 20-21 июня, пишет
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19 июня прошли два матча 14-го тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге.
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