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Полузащитник "Слуцка" получил две жёлтых карточки за три минуты

20.06.2020 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

19 июня прошли два матча 14-го тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге.

 "Славия" выиграла у "Смолевичей" — 2:1, а "Нёман" в гостях обыграл "Слуцк" — 1:0. У гродненцев это пятая победа подряд, а вот бывший лидер первенства "Слуцк" опускается всё ниже в турнирной таблице. В конце второго тайма полузащитник хозяев поля Юрий Козлов получил две жёлтых карточки за три минуты и был удалён, как и его партнёр по команде Роман Кривулькин. 


Уже после матча удалили случчанина Марата Бураева, который нецензурно выражался в адрес судьи.

Другие матчи тура пройдут 20-21 июня, пишет euroradio.fm
 
 
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19 июня прошли два матча 14-го тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге.
 
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