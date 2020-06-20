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Раневская, Меркьюри, Степаненко. Сможете узнать популярных артистов на этих фото?
Источник материала: СТВ
В соцсетях то и дело люди совершают открытия. Часто пользователи обнаруживают давние фотографии знаменитостей и поражаются: неужели тот самый актёр был таким 20 лет назад? И вскоре выясняется, что это так и есть, просто все забыли. Мы собрали девять снимков, на которых популярные артисты непривычно молодые.
Дороти Ламур
Фаина Раневская
Фредди Меркьюри
Маколей Калкин и Элайджа Вуд
Елена Степаненко
Александр Рыбак
Ольга Орлова
Шэрон Стоун
Сэмюэл Л. Джексон
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В соцсетях то и дело люди совершают открытия. Часто пользователи обнаруживают давние фотографии знаменитостей и поражаются: неужели тот самый актёр был таким 20...
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