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Раневская, Меркьюри, Степаненко. Сможете узнать популярных артистов на этих фото?

20.06.2020 15:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В соцсетях то и дело люди совершают открытия. Часто пользователи обнаруживают давние фотографии знаменитостей и поражаются: неужели тот самый актёр был таким 20 лет назад? И вскоре выясняется, что это так и есть, просто все забыли. Мы собрали девять снимков, на которых популярные артисты непривычно молодые. 

Узнаете Малинина? Как выглядели в детстве и молодости современные звёзды 

Дороти Ламур 

Раневская, Меркьюри, Степаненко. Сможете узнать популярных артистов на этих фото?
Фото: vk.com/ru.esquire 

Фаина Раневская 

Раневская, Меркьюри, Степаненко. Сможете узнать популярных артистов на этих фото?
Фото: instagram.com/vkinomire 

Фредди Меркьюри 

Раневская, Меркьюри, Степаненко. Сможете узнать популярных артистов на этих фото?
Фото: vk.com/ru.esquire 

Маколей Калкин и Элайджа Вуд 

Раневская, Меркьюри, Степаненко. Сможете узнать популярных артистов на этих фото?
Фото: кадр из фильма «Добрый сынок» 

Елена Степаненко 

Раневская, Меркьюри, Степаненко. Сможете узнать популярных артистов на этих фото?
Фото: instagram.com/esheneve4er 

Александр Рыбак 

Раневская, Меркьюри, Степаненко. Сможете узнать популярных артистов на этих фото?
Фото: instagram.com/rybakofficial 

Ольга Орлова 

Раневская, Меркьюри, Степаненко. Сможете узнать популярных артистов на этих фото?
Фото: instagram.com/olgaorlova1311 

Шэрон Стоун 

Раневская, Меркьюри, Степаненко. Сможете узнать популярных артистов на этих фото?
Фото: instagram.com/sharonstone 

Сэмюэл Л. Джексон 

Раневская, Меркьюри, Степаненко. Сможете узнать популярных артистов на этих фото?
Фото: twitter.com/GAFollowers 

Кстати, ранее мы собрали фотографии знаменитостей, которые воспитывают сыновей и дочерей. Как родители выглядели в возрасте своих детей – смотрите здесь

Люди в материале: Дороти Ламур, Dorothy Lamour, Фаина Раневская, Фредди Меркьюри, Freddie Mercury, Маколей Калкин, Элайджа Вуд, Macaulay Culkin, Elijah Wood, Елена Степаненко, Александр Рыбак, Ольга Орлова, Sharon Stone, Шэрон Стоун, Сэмюэл Л. Джексон, Samuel L. Jackson

 
 
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В соцсетях то и дело люди совершают открытия. Часто пользователи обнаруживают давние фотографии знаменитостей и поражаются: неужели тот самый актёр был таким 20...
 
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