Раневская, Меркьюри, Степаненко. Сможете узнать популярных артистов на этих фото?

Источник материала: СТВ

В соцсетях то и дело люди совершают открытия. Часто пользователи обнаруживают давние фотографии знаменитостей и поражаются: неужели тот самый актёр был таким 20 лет назад? И вскоре выясняется, что это так и есть, просто все забыли. Мы собрали девять снимков, на которых популярные артисты непривычно молодые.

Узнаете Малинина? Как выглядели в детстве и молодости современные звёзды

Дороти Ламур



Фото: vk.com/ru.esquire

Фаина Раневская



Фото: instagram.com/vkinomire

Фредди Меркьюри



Фото: vk.com/ru.esquire

Маколей Калкин и Элайджа Вуд



Фото: кадр из фильма «Добрый сынок»

Елена Степаненко



Фото: instagram.com/esheneve4er

Александр Рыбак



Фото: instagram.com/rybakofficial

Ольга Орлова



Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Шэрон Стоун



Фото: instagram.com/sharonstone

Сэмюэл Л. Джексон



Фото: twitter.com/GAFollowers