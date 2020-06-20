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«Не бойтесь». Insta-блогер Лера Яскевич и рэпер Бакей записали видео о выборах

20.06.2020 15:02 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Тема выборов и жесткого обращения с теми, кто протестует против задержания претендента на пост президента Виктора Бабарико, не минула даже Instagram. Неделю назад мы писали, что посты о выборах вышли у беларусов в тренды соцсети, а теперь Insta-инфлюенсеры начали высказываться на эту тему.

К примеру, блогер Лера Яскевич. В ее аккаунтах в соцсетях суммарная аудитория – больше миллиона человек. Лера сопроводила свое видеообращение подписью: «Я не могу не замечать то, что лежит на поверхности, и то, что происходит сейчас на улицах. Что-то глубоко внутри трепещет каждый раз, когда я вижу очередное видео. Дорогие. А в данном случае мои беларуские подписчики. Я не знаю почему вы следите за мной, но если мы с вами похожи, просто хочу протранслировать одну вещь, о которой не могу не сказать, потому что всеми фибрами ощущаю свою ответственность и обязанность. Я прошу вас о вашей ответственности перед страной и перед самим собой. Не пренебрегайте возможностью проголосовать. Я не прошу делать это за кого-то конкретного, нет. Я призываю вас проголосовать за перемены».

А вот видеоообращение рэпера Влада Бакея, один из самых известных треков которого называется «Я бунтарь». Видео о том, как одни люди пытаются сохранить свои посты, а другим пора объединяться и оборонять свою свободу выбора.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от БАКЕЙ (@vladikbakey)

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Тема выборов и жесткого обращения с теми, кто протестует против задержания претендента на пост президента Виктора Бабарико, не минула даже Instagram. Неделю назад мы...
 
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