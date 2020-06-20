В Торонто неизвестные открыли стрельбу по прохожим, один человек погиб

Источник материала: СТВ

Новости Канады. Один человек погиб в результате стрельбы в Торонто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Неизвестные открыли огонь по прохожим, а затем скрылись на автомобиле. Задержать их не удалось. Полиция начала расследование. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.