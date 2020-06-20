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В Торонто неизвестные открыли стрельбу по прохожим, один человек погиб
Источник материала: СТВ
Новости Канады. Один человек погиб в результате стрельбы в Торонто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Неизвестные открыли огонь по прохожим, а затем скрылись на автомобиле. Задержать их не удалось. Полиция начала расследование. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
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Новости Канады. Один человек погиб в результате стрельбы в Торонто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неизвестные открыли огонь по прохожим, а затем...
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